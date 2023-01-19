المرأة تثبت حضورها المؤثر في المشهد العقاري في دبي

المصدر: وام

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شهد القطاع العقاري في إمارة دبي نتائج قياسيّة وأداءً استثنائيا للمرأة فيما يتعلق بمجال الاستثمارات العقاريّة.

فقد أثبتت المرأة حضوراً قوياً بتسجيل 33،419 استثماراً بقيمة 58.8 مليار درهم تملكها 26,698 امرأة، لتحقق المرأة بذلك قفزة كبيرة مقارنة بالعام 2021 بنمو يصل إلى 50.8% من حيث عدد المستثمرات، و50.7% من حيث حجم الاستثمارات و53% من حيث قيمة الاستثمار.

يأتي هذا التطور اللافت في حجم مشاركة المرأة في مجال الاستثمار العقاري مواكباً للأداء القوي والنتائج غير المسبوقة للقطاع بشكل عام خلال العام 2022، حيث حقق نمواً نسبته 76.5 بالمائة من حيث القيمة متخطياً وللمرة الأولى حاجز نصف تريليون درهم و بإجمالي 528 مليار درهم.

وأظهرت النتائج الأثر الإيجابي الكبير للعوامل التي حفزت المرأة على زيادة مساحة وحجم تواجدها في مجال الاستثمار العقاري ومن أهمها دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وتوفير الإمارة للضمانات الكفيلة بحماية استثماراتها، إلى جانب ما يتمتع به القطاع من بنية تحتية قوية، ونمو مستدام، ومرونة كبيرة في مواجهة تبعات المتغيرات والتحديّات الإقليميّة والعالميّة المحيطة.

وينسجم تنامي حضور المرأة في القطاع العقاري مع توجهات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام نحو تعزيز عوامل تمكين المرأة وزيادة مساحة إسهامها الإيجابي في المشهد الاقتصادي ككل، وترسيخ دورها الأساسي وشراكتها الفاعلة والمؤثرة في مسيرة التنمية الطموحة للإمارة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يدعم أهداف "أجندة دبي الاقتصادية" D33الراميّة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها من أهم 3 مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

ولم يقتصر دور المرأة في القطاع العقاري على الاستثمار فحسب، بل تعدّاه وصولاً إلى مساهمتها بدور بارز في تطوّر القطاع العقاري من خلال حضورها في مختلف المجالات العقاريّة، سواء عبر المواقع الوظيفيّة أو عبر دورها ضمن المطورين والوسطاء العقاريين.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ المرأة استحوذت على نسبة 34.8% من عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في الإمارة بنهاية العام 2022، وبإجمالي 4,519 امرأة، ساهمن في 8,606 إجراءات عقارية بقيمة 696 مليون درهم.

إلى ذلك، تحظى المرأة باهتمام كبير ضمن الكادر البشري في مختلف أقسام ومؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتشكل ما نسبته 42% من إجمالي العاملين في الدائرة.

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