«يو تي آي» الصندوق الأول لإدارة الأصول بالهند يعتزم الدخول بقوة في السوق الإماراتية

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولو شركة «يو تي آي لإدارة الأصول»، إحدى أكبر وأعرق الشركات الهندية المتخصصة في إدارة الأصول، عزمهم على الدخول بقوة في السوق الإماراتي، باعتباره واحداً من أكثر الأسواق الواعدة نمواً على مستوى المنطقة.

وقال مسؤولو الشركة، خلال احتفالية بفندق العنوان بوليفارد، إنها ستعرض على المستثمرين في الإمارات أيضاً، الاستفادة من طفرة النمو التي يشهدها اقتصاد الهند، التي تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار، والتي من شأنها أن توفر فرصاً كبيرة أمام المستثمرين الإماراتيين.

وقال «برافين جاغواني»، الرئيس التنفيذي لدى «يو تي آي انترناشيونال»: «تدير مجموعة «يو تي آي»، أصولاً بقيمة 177 مليار دولار، عبر أسواق الأسهم والدخل الثابت في الهند، مع استحواذها على نسبة 92 % من رأس المال السوقي النشط. ولدينا اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مختلف المصارف المحلية وشركات التأمين في دولة الإمارات، التي تقوم بالاستثمار في الهند، من خلال صندوقنا الرئيس «صندوق أسهم يو تي آي الهندية الديناميكية»، الذي يبلغ حجمه حوالي 1.1 مليار دولار، ويتمتع بتصنيف عالٍ من قبل وكالات التصنيف المتنوعة، مثل «ليبر» و«سيتي واير» و«مورنينغ ستار».

وأضاف أن «عدد المستثمرين لدى الشركة من دولة الإمارات، بلغ 3200 مستثمر في عام 2022، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لاستقطاب نسبة 20 % من السكان في الإمارات للاستثمار في الهند، خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأكد أن «مجموعة «يو تي آي»، تعتبر سباقة في مجال توفير خدمات تعزيز الثروة منذ أكثر من ستة عقود متواصلة، وعبر جميع الدورات الاقتصادية. وتوفر الهند، التي تتجه لأن تصبح اقتصاداً بحجم 5 تريليونات دولار، إمكانات هائلة للمستثمرين الإماراتيين، كي يستفيدوا من نمو الهند في المستقبل، ويمكن لـ «يو تي آي»، تقديم المساعدة في هذا المجال».

وتدير الشركة الخارجية التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة «يو تي آي إنترناشيونال» UTI International، التي تنتشر مكاتبها في دبي وسنغافورة وباريس ولندن، أصولاً بقيمة 2.9 مليار دولار، وتلبي متطلبات مستثمرين ينتمون لأكثر من 35 دولة. كما تدير هياكل لصناديق استثمارية من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومكاتب أخرى موزعة عبر سنغافورة وإيرلندا وجزر كايمان وموريشيوس.

ومن ناحية أخرى، تعتبر «يو تي آي لإدارة الأصول» من الشركات الرائدة في قطاع إدارة الأموال في الهند. حيث تأسست الشركة، بموجب قانون صادر عن البرلمان الهندي في عام 1964، وقد نمت وتطورت سريعاً على مدار العقود الستة الماضية. واليوم، تدير «يو تي آي» ما يقرب من 12 مليون ملف نشط، مع قاعدة عملاء تشكّل 10 % تقريباً، من أصل 120 مليون ملف، تتم إدارتها من قبل صناعة صناديق الاستثمار المشترك الهندية.

وقال «آجاي تياغي» مدير الأسهم في شركة «يو تي آي لإدارة الأصول»: «يكمن النجاح الذي حققناه حتى الآن، في سعينا الدائم نحو التميز. لطالما ركزت «يو تي آي لإدارة الأصول»، على جودة الاستثمار. يعتبر صندوق الأسهم الديناميكي الهندي، أحد صناديقنا الواعدة التي تلتزم بأعلى معايير الجودة. حيث يتعلق الأمر بالاستثمار في أنشطة تجارية، يمكنها أن تقدم عوائد على رأس المال بشكل كبير ومستدام، وبمعدل أعلى من كلفة رأس المال».

وأضاف: «نحن كمستثمرين، نعتمد استراتيجية الشراء والاحتفاظ، عبر الاستثمار في الأنشطة التجارية المرنة، وليس الأسهم. إننا نهتم فقط بالنتائج التي يمكن للأعمال تحقيقها – بما في ذلك قدرتها على الإيفاء بالاحتياجات المحددة للعملاء والمحافظة على هوامش عالية».

وقال «ماهيش ناتاراجان»، مدير «يو تي آي الشرق الأوسط وأفريقيا»: «تقف يو تي آي إنترناشيونال في طليعة المؤسسات التي تعمل على توجيه الاستثمارات إلى الهند، من خلال شركاتها المتنوعة في الخارج. يبلغ حجم صندوقنا الرئيس «صندوق أسهم يو تي آي الهندية الديناميكية»، حوالي 1.1 مليار دولار، ويتمتع بتصنيف عالٍ من قبل وكالات التصنيف المتنوعة، مثل «ليبر» و«سيتي واير» و«مورنينغ ستار». ويشكل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط، عنصراً أساسياً في نمونا للمستقبل».

وتعتبر الهند حالياً الاقتصاد الأسرع نمواً حول العالم، وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد وسوق أسهم في العالم بحلول عام 2030، ويعود الفضل في ذلك إلى الاتجاهات العالمية والاستثمارات الرئيسة التي قامت بها البلاد في مجالات التكنولوجيا والرقمنة وتحول الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز