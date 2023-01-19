15 % نمو أرباح «التجاري الدولي» 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلن البنك التجاري الدولي «CBI» ارتفاع أرباحه 15% من 131 مليون درهم عام 2021 إلى 150 مليوناً في 2022، وارتفع صافي الأرباح ربع السنوية 11% من 45 مليون درهم في الربع الثالث 2022 إلى 50 مليون درهم للربع الرابع من العام.

وارتفعت القروض والسلفيات من 11.8 مليار درهم 2021 إلى 12.9 مليار العام الماضي، بنمو سنوي 9%.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «سيستمر البنك في استراتيجيته المعهودة، وهي التركيز على خدمة عملائنا بشكل أفضل على الدوام، وتقديم خدمات عالية الجودة وخبرات فريق عملنا لجميع عملاء البنك التجاري الدولي. وبفضل هذه الاستراتيجية نمت أعمالنا بشكل قوي ومستدام، خلال 2022، إن طبيعة عملنا تقتضي فهم الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، والسرعة في التكييف معها، وذلك عن طريق الابتكار في الأفكار والأساليب، لتحقيق نتائج أفضل من المتوقع. سنواصل خلال هذا العام، والأعوام المقبلة دعمنا القوي لاستراتيجية حكومتنا الرشيدة، والمساهمة في نمو اقتصادنا الوطني، ومساعدة عملائنا على تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم في العام الجديد».

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