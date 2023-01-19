"إيجل لاندينج" الأمريكية تفتتح أول فروعها في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تستعد مجموعة «إيجلز لاندينج» الأمريكية للتوسع في الإمارات بافتتاح أول فرعها في دبي والذي يجمع مطعمي آبل بيز جريل وآيهوب في دبي فيستفال سيتي مول.

وسيجمع الفرع الجديد اثنين من المطاعم الجديدة المفضلة للعالم في دبي، حيث سيقدم آيهوب فطائر من اللبن الرائب المشهورة عالمياً مغطاة بالزبدة الحقيقية المخفوقة والبرغر المصنوع يدوياً، أما آبل بيز جريل فسيقدم المأكولات المشوية بطعمها المبهر مع السلطات اللذيذة وغيرها الكثير من الأطباق حسب رغبات الضيوف.

يُمثل المطعمان وجهة مثالية بمناظر خلابة مع نافورة فيستفال سيتي مول المكان الذي سيضم جميع الزوار من مختلف الفئات العمرية، حيث يُمكنهم تذوّق تشكيلة واسعة من الأطباق الاستثنائية المحضّرة بدقّة وعناية لينعموا بأفضل تجربة ممكنة وفي هذه المناسبة علق محمد مكاوي المدير التنفيذي لمجموعة إيجل لاندينج: «يُسعدنا الإعلان وجودنا الآن في فرع فيستفال مول الذي يضم أيقونتين من المطاعم الأمريكية المفضلة للجمهور في دبي فهي فرصة رائعة للاستمتاع بأشهر الأطباق في مكان واحد ضخم ضمن مساحة تسع لـ400 شخص، مع حرصنا الشديد طبعاً على الترحيب بكل الضيوف الكِرام وتوفير تشكيلة من الوجبات الأمريكية الشهيرة المعروفة بجودتها العالية لتحقيق أعلى مستوى من السلامة الغذائية وذلك ضمن أجواء استثنائية خيالية خاصةً مع أحدث طراز من الديكورات مع أنظمة مبتكرة مطبقة لتلبية السعة الكبيرة».

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