1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 490 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم منها 46 مبايعة أراض بقيمة 194.93 مليون درهم و444 مبايعة شقق وفلل بقيمة 929.1 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم تلتها منطقة الجداف بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 212.23 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 107 ملايين درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 105.23 ملايين درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 55 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 130.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 78 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 22 مليون درهم.

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