جوائز معرض إنترسك 2023 بدبي تكرم نجوم الأمن والسلامة والإطفاء

المصدر: وام

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أعلن معرض إنترسك 2023 بدبي، عن قائمة الفائزين بجوائز دورة هذا العام، والتي ضمت شرطة دبي، وشركة أتوس من الإمارات، وبروتيك فاير ديتيكشن من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أفراد من مؤسسة أمان للتدريب الأمني، وشركة نافكو.

وجذبت الجوائز، التي تُكرّم الأفراد والمنتجات والشركات على الأداء الاستثنائي في قطاعات الإطفاء والسلامة والأمن عبر عشر فئات، ما يقرب من 1,300 مشاركة، فيما احتفت فئة الأفراد بأولئك الذين يتمتعون بمهارات استثنائية في قيادة التحول وإحداث تغييرات جوهرية.

وذهبت جائزة الالتزام المتميز بالقطاع إلى عادل عبدالهادي من مؤسسة أمان للتدريب الأمني، من خلال تقديم دورات تدريبية معتمدة من سيتي أند جيلدز لكل من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) وأكاديمية شرطة دبي، والتي استفاد منها أكثر من 200,000 من الطلبة المهنيين، وحصل "لِس آلان" رئيس رابطة كبار ضباط الأمن بالجامعة على جائزة القائد الدولي لهذا العام؛ واختير خالد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة نافكو كأفضل قائد إقليمي لهذا العام، بينما حصل عيسى أحمد المطوع من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على جائزة الإنجاز للشباب الإماراتي.

كما تم منح جائزة أفضل منتج في قطاع الأمن الوطني لهذا العام إلى شركة دي – فيند سولوشنز وذلك عن تقنيتها المسماة إنفورس آير المضادة للطائرات المسيّرة، بينما فازت سلسلة أوبتيكس ريدسكان ليدار برو من شركة أوبتيكس يوروب بجائزة أفضل منتج في قطاع الأمن التجاري، وحازت سيكيور لوجيج على جائزة أفضل خدمة أمن مستدامة لجهودها في الحد من انبعاثات الكربون، وذهبت جائزة أفضل خدمة في قطاع الأمن السيبراني إلى شركة أتوس.

وذهبت الجائزة الخاصة للتميز في خدمة ورفاهية المجتمع إلى شرطة دبي عن خدمتها في مجال المفقودات والمعثورات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

وحاز كل من منتجيّ إيكو لاند وإيكو سي من شركة ديتيكشن لووب على جائزة أفضل منتج مستدام في قطاع الإطفاء والسلامة لهذا العام، وذهبت جائزة أفضل منتج في قطاع الإطفاء لمبتكري جهاز كشف الحرائق والدخان بروتيك سيروس هايبرد من شركة بروتيك فاير ديتيكشن، في حين فازت منصة تحليل البيانات سي إتش أن أن إل، المصممة لمساعدة المؤسسات على وضع استراتيجيات ذات مغزى للرفاهية والسلامة النفسية، بجائزة أفضل منتج في قطاع السلامة لهذا العام.

يأتي تنظيم حفل جوائز إنترسك كجزء من فعاليات معرض إنترسك 2023، الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

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