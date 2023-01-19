"موديز" ترفع تصنيف "دي بي ورلد" إلى "Baa2" مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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رفعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها الائتماني للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى مجموعة «دي بي ورلد ليمتد» من «Baa3» إلى «Baa2»، بحسب تقرير أصدرته المؤسسة أمس. وأفادت «موديز» في تقريرها بأنها رفعت أيضاً تصنيفاتها الائتمانية الممتازة غير المؤمنة لبرامج السندات متوسطة الأجل التابعة لكلٍ من «دي بي ورلد ليمتد» و«دي بي ورلد كريسنت ليمتد» من «Baa3» إلى «Baa2»، وكذلك رفعت تصنيفاتها الائتمانية لكل السندات الممتازة غير المؤمنة التي لا تزال مستحقة على «دي بي ورلد ليمتد» من «Baa3» إلى «Baa2». وأخيراً، رفعت «موديز» تصنيفها للسندات الثانوية الدائمة التي تُصدرها «دي بي ورلد سلام» من «Ba2» إلى «Ba1». وثبّتت «موديز» نظرتها المستقبلية المستقرة لكافة التصنيفات المذكورة أعلاه.

وذكرت «موديز» في تقريرها أن ترقية كافة التصنيفات المذكورة أعلاه لمجموعة «دي بي ورلد ليمتد» والشركات التابعة لها وإصداراتها من السندات يُعزى إلى نجاح المجموعة في إعادة إنشاء ملف مالي قوي ولأنها باتت تتمتع بمستوى متميز من السيولة، ما أهلها لترقية تصنيفها الائتمانية إلى «Baa2».

وتطرّق التقرير إلى النظرة المستقبلية المستقرة، فذكر التقرير أن هذه النظرة تعكس مدى اتساع النطاق الجغرافي للأصول التي تمتلكها «دي بي ورلد ليمتد» من الموانئ في مختلف أنحاء العالم، وكذلك مدى تنوع هيكل التكلفة لدى المجموعة، الأمر الذي منحها مرونة في تحمل التقلبات التي تتعرض لها التجارة العالمية.

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