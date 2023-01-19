«أدنوك» العلامة التجارية الأولى في الإمارات للعام الخامس

المصدر: أبوظبي - وام

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حافظت «أدنوك» على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات للعام الخامس على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته «براند فاينانس» التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، من جانبها، حصدت مجموعة «&e» لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وزادت قيمة العلامة التجارية لـ«أدنوك» بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار دولار في 2023 (مقارنة مع 12.8 مليار دولار في 2022). وزادت قوة العلامة من 79.1 نقطة لتصل إلى 79.4 نقطة، وحافظت على تصنيف «AA+»، وصعدت 28 مرتبة لتصل إلى المرتبة 138 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي (167 في 2022).

وضمن قطاع النفط والغاز، صعدت «أدنوك» مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة الثامنة متجاوزة «بتروناس» التي تراجعت إلى المرتبة العاشرة. وأصبحت «أدنوك» الآن عاشر أقوى علامة تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة 12 في عام 2022.

رؤية

وجاء النمو المستمر في قيمة العلامة التجارية لــ«أدنوك» بفضل رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، ودعم مجلس إدارة الشركة، وجهود وتفاني جميع العاملين فيها. وتعد «أدنوك» ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، وتواصل اتخاذ خطوات عملية لتمكين وتسريع تنفيذ هدفها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تعتبر «أدنوك» أول شركة في قطاع النفط والغاز تحصل على 100 % من احتياجات شبكتها الكهربائية من الكهرباء المنتجة من المصادر النووية والشمسية الخالية من الانبعاثات، وأول شركة تعتمد على الكهرباء لتشغيل عملياتها البحرية لخفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 50 %.

استثمارات بالطاقة النظيفة

وخصصت «أدنوك» 15 مليار دولار لتعزيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحد من الانبعاثات، وذلك تماشياً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي رسخ مبادئ الاستدامة والإنتاج المسؤول في جميع ممارسات وعمليات «أدنوك»، حيث تواصل الشركة البناء على هذا الإرث وصولاً إلى مستقبل منخفض الكربون.

مجموعة &e

من ناحية أخرى، عززت مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) مكانتها بحصولها على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير «براند فاينانس جلوبال 500» لعام 2023، والذي أعلن عنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس.

ونجحت «اتصالات من &e»، العلامة التجارية الأقوى للمجموعة في قطاع الاتصالات، في الاحتفاظ بمكانتها كأقوى علامة تجارية في كل القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن تقرير هذا العام برصيد نقاط بلغ 89.1 من أصل 100 لتحقق بذلك التصنيف الريادي (AAA).

وحققت مجموعة &e نمواً ملحوظاً في الأعمال ونالت ثقة كبيرة من قبل شركائها في عام 2022، مما يعكس جهودها في التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، بعد أن تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة العلامات التجارية للمجموعة في قطاع الاتصالات حاجز الـ 14 مليار دولار. وحلت «اتصالات من &e» ضمن أقوى 3 علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالمياً، بما ينسجم مع الإرث الغني للمجموعة في قطاع الاتصالات، ويدعم انتشارها ويؤكد كفاءتها وسجلها الحافل بالإنجازات المميزة في مجال خدمة العملاء.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: حصول المجموعة على هذا اللقب ضمن تقرير «براند فايننس جلوبال 500» لعام 2023، يعكس انسجامنا مع المكانة العالمية المرموقة التي تتصدرها اليوم دولة الإمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال استثمارها في توفير البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وتحقيق التحول الرقمي.

وأضاف «تطورت المجموعة من مزود لخدمات الاتصالات التقليدية إلى تكتل عالمي رائد في التكنولوجيا والاستثمار، ومن خلال البناء على إرث طويل على امتداد 46 عاماً من الابتكار في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، فإننا نفخر اليوم بحصولنا على هذا التصنيف العالمي، والذي يدفعنا إلى الاستمرار في تقديم أحدث الخدمات والحلول المبتكرة لقاعدة عملائنا التي تفوق 162 مليون عميل في 16 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

عملية التحول

وقال دويدار: تعد عملية التحول التي تخوضها المجموعة بمثابة رحلة مستمرة تركز على تسريع النمو المستدام لكل من ركائز الأعمال الرئيسية، وتستمر المجموعة في دورها الريادي عالمياً لتمكين أسس التحول الرقمي للجميع، بما في ذلك الأفراد والعملاء من الجهات الحكومية والشركات بمختلف أحجامها، عبر تقديم الحلول الرقمية المتقدمة.

وأضاف: نفذت &e خطوات مهمة وملموسة لتحقيق التحول الرقمي، وحرصت خلال العام 2022 على تكثيف جهودها في مجالات متعددة مثل، الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتقنيتي الواقع المعزز والافتراضي، وإنترنت الأشياء، والميتافيرس، إضافة إلى الخدمات السحابية، مما جعلها قادرة على المضي قدماً ولعب دور ريادي في صناعة مستقبل التكنولوجيا. ونعمل في المجموعة على تنفيذ خطط استراتيجية تساهم في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال، من خلال التأثير الإيجابي في كل القطاعات، وتقديم تجارب عملاء رقمية استثنائية تمنحهم القدرة على التأقلم السريع والجاهزية للمستقبل. كما نعمل باستمرار على تعزيز مكانتنا العالمية من خلال تبني نماذج أعمال سلسة تتسم بالقدرة على النمو المستدام في العالم الرقمي، بما يعود بالنفع على الجميع».

استدامة

وقال دويدار: تشكل الاستدامة جوهر جميع أعمالنا، وأصبحت معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات جزءاً لا يتجزأ من نموذج أعمال مجموعة &e، إذ نجحنا في إنشاء منظومة متكاملة نعمل ضمنها ونتواصل، ونقدم منتجاتنا وخدماتنا للعملاء والشركاء، مما يجعلنا لاعباً رئيسياً في مهمة العمل من أجل تطبيق حلول تكنولوجية مستدامة، والتي توجت أخيراً بإعلان المجموعة عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر عملياتها، مدعوماً بإجراءات ملموسة للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول 2030. وقطعت مجموعة &e خطوات كبيرة خلال 2022 تساهم إيجابياً في رحلة تحولها إلى أحد أكبر المجموعات التكنولوجية عالمياً.

«براند فاينانس»

«براند فاينانس» هي هيئة استشارية رائدة في تقييم العلامات التجارية المستقلة على مستوى العالم، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار تقرير قوة العلامات التجارية (أقوى 500 علامة تجارية في العالم). وتأسست الهيئة عام 1996 ومقرها لندن، وتهدف إلى سد الفجوة بين قطاعي التسويق والتمويل، وتعمل على تقييم أكثر من 5000 علامة تجارية من جميع القطاعات والمناطق الجغرافية كل عام.

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