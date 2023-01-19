«&e» و«أدنوك» و«طيران الإمارات» ضمن أغلى 500 علامة عالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت 3 علامات تجارية إماراتية مكانتها الإقليمية والدولية، واحتفظت مجموعة «&e»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«طيران الإمارات» بتواجدها في «قائمة أغلى 500 علامة تجارية في العالم، 2023»، الصادرة أمس من «براند فاينانس».

وواصلت مجموعة «&e»، («اتصالات» سابقاً)، صدارتها الإقليمية وتقدمها على قائمة أقوى العلامات التجارية في العالم، والتي تصدر بصفة سنوية عن وكالة «براند فاينانس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، فبحسب «قائمة أقوى 25 علامة تجارية في العالم، 2023»، الصادرة أمس من «براند فاينانس»، احتفظت «&e» هذا العام بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما قفزت 4 مراكز في ترتيبها العالمي، لتنال المركز الــ 14، بالمقارنة مع الـ 18، في إصدار العام الماضي، وأفاد التقرير بأن قيمة علامة «&e» التجارية هذا العام بلغت 10.5 مليارات دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية لكافة عملياتها 11.7 مليار دولار (بالمقارنة مع 10.1 مليارات دولار في 2022).

وبلغ رصيد «&e» على مؤشر قوة العلامات التجارية هذا العام 89.1 من أصل 100 نقطة، فيما احتفظت بالتصنيف «AAA»، وهو نفس تصنيف قوة علامتها التجارية الذي نالته في إصدار 2022.

وجاءت «أدنوك» في المركز الــ 138 على القائمة، مسجلة بذلك قفزة قيمتها 21 مركزاً، بالمقارنة مع ترتيبها على القائمة في 2022، حينما نالت المركز الــ 159.

وذكرت «براند فاينانس» في التقرير المُرفق بالقائمة، أن «أدنوك» سجلت هذا العام نمواً كبيراً في قيمة علامتها التجارية، حيث ارتفعت القيمة إلى 14.2 مليار دولار، بنسبة نمو 11% بالمقارنة مع قيمتها في العام الماضي.

ونالت «أدنوك» المركز الثاني على قائمة أغلى العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2023.

ووصلت قيمة العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» إلى 5.1 مليارات دولار من 4.9 مليارات دولار في 2022، ومقابل 4.67 مليارات دولار في 2021. وجاءت «&e» في المركز الــ 195 على «قائمة أغلى 500 علامة تجارية في العالم 2023»، فيما جاءت «طيران الإمارات» في المركز الــ 462.

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