قفزة في تصرفات عقارات دبي إلى 6.6 مليارات

المصدر: دبي - البيان

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حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس قفزة، إذ بلغت 6.6 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 461 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 332.08 مليون درهم و384 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 921.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 156 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة وادي العمردي.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.22 مليارات درهم، منها 15 رهن أراضٍ بقيمة 106.71 ملايين درهم و80 رهن فلل وشقق بقيمة 5.12 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 5 مليارات درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 52 مليون درهم.أما الهبات فقد شهدت تسجيل 53 هبة بقيمة 154.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 74 مليون درهم.

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