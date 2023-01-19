قرار ينظم تداول مياه الشرب المعبأة بعبوات بلاستيكية معاد تدويرها

المصدر: أبوظبي- البيان

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أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً وزارياً، بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها. جاء الإعلان عن ذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

يهدف القرار إلى تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، وفق اشتراطات محددة، تضمن تحقيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، ويأتي القرار ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تعزيزاً لجهود الإمارات في الحفاظ على الموارد، وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قرار تنظيم تداول عبوات مياه الشرب البلاستيكية المعبأة المعاد تدويرها، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في جهود جذب الاستثمارات النوعية، من خلال تشجيع التوسع في إقامة صناعات تعنى بإعادة تدوير عبوات مياه الشرب المعاد استخدامها، والتي تخدم أغراض الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن القرار يدعم منظومة التنمية المستدامة، وينسجم مع رؤية وأهداف الدورة الحالية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وسيدعم جهود الإمارات في خفض الانبعاثات، بهدف تحقيق الحياد المناخي، كما سيعزز القيمة الوطنية المضافة، التي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

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