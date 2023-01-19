«ديوا» تتعاون مع بلجيكا وكندا في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، وفداً بلجيكياً رفيع المستوى برئاسة فيليب هنري، وزير المناخ والطاقة والتنقل والبنية التحتية في بلجيكا، وأنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الإمارات.

وضم الوفد البلجيكي الزائر ممثلي 6 شركات بلجيكية تعمل في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية. كما استقبل معاليه وفداً كندياً برئاسة كاثرين ستيوارت، سفيرة التغير المناخي في كندا.

وضم الوفد الكندي جون فيليب لينتو، القنصل العام لكندا بدبي والمناطق الشمالية، وجبرائيل جبور، المفوض التجاري للقنصلية العامة لكندا في دبي. وتم خلال الاجتماعين استعراض مشاريع الهيئة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال الطاير: تربط الإمارات علاقات راسخة مع بلجيكا وكندا، حيث تدعم الإمارات الجهود العالمية الهادفة للتصدي للتغير المناخي من خلال طرح حلول فاعلة لدعم القطاعات المحلية منخفضة الكربون ومشروعات رائدة تدعم الاستراتيجيات والتطلعات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. وأكد أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات البلجيكية والكندية، لا سيما في المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة.

وسلط معاليه الضوء خلال الاجتماعين على أبرز مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي. وتواكب الهيئة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه من خلال رفع القدرة الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 14,517 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلّاة يومياً.

كما تحدث عن مشاريع الهيئة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050.

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

تفوق

قال معالي سعيد الطاير إن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، فقد بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه 4.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

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