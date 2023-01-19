«سينتينل وان» تفتتح مكتباً بدبي وتتوسع في المنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت «سينتينل وان»، شركة المنصات الذاتية للأمن السيبراني، تعزيز التزاماتها بالمنطقة، من خلال افتتاح مكتبها الجديد في دبي، ليكون مقراً إقليمياً لها في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فيما تواصل التوسع لدخول الأسواق الجديدة وتأمين العملاء الحاليين والجدد، في ظل التطورات المتواصلة في مشهد الأمن السيبراني. ويقع المكتب بمدينة دبي للإنترنت.

وقال تامر عودة، المدير الإقليمي للمبيعات لدى الشركة: «المكتب الجديد في دبي، والذي سيكون مقراً إقليمياً لعملياتنا ويدعم ثقافتنا العالمية، فيما نواصل العمل على تحقيق رسالتنا المهمة لوقف التهديدات الحالية والمستقبلية، بفضل أفضل الحلول المتقدمة، ومنها منصتنا Singularity XDR». ويؤكد هذا الحضور البارز في دبي ترسيخ التزامنا تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ونتطلع إلى دعم العطاء لمجتمعاتنا.

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