«منتدى الشارقة للاستثمار» يتعاون مع 10 شركاء من القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عن قائمة شركاء الدورة السادسة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، والتي تضم عشر جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، تسعى من خلال جهودها إلى إنجاح فعاليات المنتدى، وتقديم رؤى مستقبلية للقطاعات التي تعمل فيها أمام مجموعة من كبار المستثمرين والمسؤولين ورؤساء الشركات وخبراء اقتصاديين ومتحدثين من المنطقة والعالم.

وتجمع قائمة الشركاء الحكوميين للمنتدى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، فيما تمثل مجموعة بيئة شريك الاستدامة، وبنك الاستثمار شريك الاستثمار، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية الشريك البلاتيني، ومجموعة أراد للتطوير العقاري، والشارقة لإدارة الأصول، فتمثل الشريك الذهبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وأصباغ ناشيونال، الشريك الفضي.

وينظم المنتدى، الذي يعقد يومي 8 و9 فبراير، معرضاً خاصاً (إلى جانب فعالياته الرئيسية) لشركاء فعاليات دورته الجديدة، تقدم كل جهة خلاله توجهات قطاعات أعمالها، ويشهد المعرض تقديم رؤى لمستقبل الاقتصاد الأخضر، والرعاية الصحية، والتعليم، والاقتصاد الافتراضي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية.

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