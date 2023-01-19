«ريثيون الإمارات» تعين فهد المهيري مديراً عاماً

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت «ريثيون الإمارات» وهي شركة تابعة لـ«ريثيون تكنولوجيز» ومقرها أبوظبي، تعيين فهد المهيري في منصب المدير العام، وسيتولى المهيري، الذي شغل سابقاً منصب نائب المدير العام في الشركة مهام الإشراف على عمليات توطين الصناعات الدفاعية في «ريثيون الإمارات»، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد القائمة بين الشركة والإمارات.

وقال المهيري: «لطالما كانت «ريثيون» شريكاً استراتيجياً قوياً للإمارات، ويعود ذلك إلى 1987. ومن خلال منصبي أتطلع إلى تعزيز علاقة الشركة الدائمة مع الإمارات، بما يضمن أن تلعب «ريثيون الإمارات» دوراً متزايداً، من حيث تطوير وصقل مهارات المواهب الإماراتية وحلول الطيران والدفاع المصنعة محلياً».

وقال روي دونلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ريثيون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: تلتزم «ريثيون الإمارات» بالتركيز على التصنيع المحلي والتطوير المشترك مع منظومة التصنيع المحلية، ولا شك في أن معرفة فهد المهيري وإلمامه بالقطاع سيسهم في إيفاء الشركة بالتزاماتها، والعمل عن كثب مع شركائنا في الإمارات لتوطين وتعزيز القدرات المحلية.

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