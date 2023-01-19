«المالية» تشارك في اجتماع مجموعة عمل البنية التحتية لمجموعة العشرين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت وزارة المالية في الاجتماع الأول لمجموعة عمل البنية التحتية لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين الذي عقد المرة الأولى تحت الرئاسة الهندية للمجموعة 16 و17 يناير الجاري بمدينة بونا بولاية ماهاراشترا في الهند.

وناقش الاجتماع خطة عمل مجموعة عمل البنية التحتية لعام 2023، بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الرئاسة الهندية. وضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع آمنة حسن الشامسي، رئيسة قسم السياسات واللوائح والإجراءات، وأسماء الزرعوني، رئيسة قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في الوزارة. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية.

واستعرض الاجتماع التوجيه العام المقترح لمجموعة عمل البنية التحتية لعام 2023، ووجهات نظر الأعضاء في شأن خطة العمل المقترحة وسبل مواصلة العمل للبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأهمية بناء بنية تحتية حضرية جاهزة للمستقبل، والاستفادة من أوجه المواءمة بين البنية التحتية المالية والرقمية المتطورة، وسبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص لتوفير بنية تحتية مستدامة بيئياً وتسهم في تعزيز كفاءة الطاقة، فضلاً عن دعم جوانب الشمول والمرونة التي تعد من القيم الرئيسة لبناء مدن المستقبل. وأيد فريق الوزارة توجه المجموعة نحو تقييم متطلبات البنية التحتية الحضرية ودراسة متطلبات مدن المستقبل.

وشدد فريق الوزارة ضرورة الأخذ في الحسبان متطلبات نمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي لا تزال تشهد فيه الدول عدداً من التحديات النقدية والاقتصادية. كما شدد أهمية دراسة الأنظمة التشريعية التي من شأنها جذب الاستثمارات وتعزيزها في مشروعات البنية التحتية للمدن الذكية والمستدامة، مستعرضاً تجارب الدولة الرائدة في هذا المجال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز