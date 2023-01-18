شراكة بين «نكسثينك» و«جيزة سيستمز» لتعزيز التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت «نكسثينك»، الشركة المتخصصة في إدارة تجربة الموظف الرقمية (DEX)، مؤخراً شراكة استراتيجية مع «جيزة سيستمز»، الرائدة في تعزيز التحول الرقمي وتكامل أنظمة الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك بهدف دعم الحكومات والعملاء من المؤسسات في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم.

ستمكن هذه الشراكة المؤسسات من تسريع وتيرة تحولها الرقمي وتوسيع نطاق المستفيدين من المعلومات الحديثة، والمساهمة في تحسين وتقديم تجارب تقنية إيجابية في مكان العمل، وذلك بما يتوافق مع تطلعات الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الشركتان من بناء علاقات جديدة مع العملاء، وزيادة الإيرادات، وتقديم خدمات ذات جودة وقيمة عالية.

وقال ماجد عيد، نائب رئيس «نكسثينك» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «نعمل على توفير أدوات رقمية موثوقة وحلول استباقية في مجال تقنية المعلومات، توفر للمؤسسات تفاصيل في الوقت الفعلي حول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. وستساهم حلولنا في مساعدة الشركات على فهم أي مشكلات في الأداء وحلها، وبالتالي ضمان بقاء الموظفين على مستوى عالٍ من الإنتاجية في جميع الأوقات.

نحن سعداء بشراكتنا مع جيزا سيستمز، وذلك للخبرة الكبيرة والقدرات الرائدة في السوق، وهذا من شأنه أن مما يساعدنا على تحقيق أهداف أعمالنا وتوسيع وجودنا في المنطقة».

ومن جهته، صرح محمد أبو راية، مدير الشركاء والتحالفات، «جيزة سيستمز»: «يصبح الموظفون أكثر تفاعلاً وإنتاجية عندما تقوم بتطوير ثقافة مؤسسية وتزود الفرق بالأنظمة والبرامج والأدوات المناسبة لتعزيز بيئة العمل وجعلها أكثر ملاءمة.

وتعتبر «نكسثينك» شركة رائدة في برامج إدارة تجربة الموظف الرقمية التي تعزز الأنشطة اليومية للموظفين. نحن سعداء بعقد هذه الشراكة ونعتقد أنه يمكننا العمل سوياً من أجل تمكين عملائنا ومساعدتهم في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم».

وستوفر معلومات «نكسثينك» الحديثة عن تجربة الموظف لخبراء تكنولوجيا المعلومات عرضاً واحداً، مما يمكنهم من حل المشكلات بشكل استباقي أو حتى تلقائي – كما سيحسن أيضاً من تجربة العمل عن بعد للموظفين. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض تكاليف تكنولوجيا المعلومات، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتحسين معدل نجاح مشاريع التحول.

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