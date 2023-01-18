«مصدر» تطور مشروعاً لطاقة الرياح في كازاخستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط في كازاخستان، ليشكل المشروع أول استثمار لشركة «مصدر» في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وبولات أكشولاكوف، وزير الطاقة الكازاخستاني، ونورلان زاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان. ووفقاً للاتفاقية، ستعمل الأطراف الثلاثة بشكل مشترك على تطوير المشروع، حيث سيتم التركيز خلال المرحلة الأولى على توليد 500 ميجاواط من الطاقة، مع احتمالية إضافة بطاريات لتخزين الطاقة.

وقال محمد جميل الرمحي: نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع كازاخستان، والمساهمة في دعم تحقيق أهداف الحكومة الكازاخستانية لأهدافها في مجال الطاقة النظيفة. لقد طوّرت «مصدر» مشاريع مهمة في منطقة آسيا الوسطى، وسنعمل على الاستفادة من خبرتنا في المنطقة، لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح ذات مستوى عالمي، من شأنها دعم جهود تحوّل الطاقة في كازاخستان وتعزيز طموحاتها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

من جانبه، قال نورلان زاكوبوف: يعتبر الصندوق كياناً حكومياً يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار للمستثمرين الأجانب من خلال التمويل المشترك للمشاريع، وقد تم إنشاؤه لتسهيل مهام المستثمرين عند تنفيذ المشاريع في كازاخستان. ويسعدنا التعاون مع «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، لتكون شريكاً في التنفيذ المشترك لمحطة الرياح في كازاخستان بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا وإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع «مصدر» لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في كازاخستان.

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