«إمباور»: الإمارات تطبق نهجاً شاملاً لبلوغ أجندة التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن الإمارات تولي الاستدامة والحفاظ على البيئة اهتماماً كبيراً للإسهام في الحد من التغير المناخي؛ إذ أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة ومن ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وأوضح ابن شعفار أن الريادة الدولية التي حققتها الإمارات على صعيد صناعة تبريد المناطق كانت ثمار استثمار الدولة في بنى تحتية متطورة ومرافق بمعايير عالمية. وأضاف إن الإمارات تطبق نهجاً شاملاً تحقق فيه سبقاً جديداً على مستوى دول العالم المتوافقة على أجندة التنمية.

وقال: في أكثر من عقد على دوراته، حقق أسبوع أبوظبي للاستدامة مهمته الجوهرية في إرساء ركائز مفهوم استدامة التنمية في الإمارات، وأن يستقطب شركاء من ذوي الاختصاص والخبرة، فأصبح الأسبوع منصة عالمية سنوية لمناقشة التحديات التي يواجهها العالم وإيجاد الحلول التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

وأكد ابن شعفار أن «إمباور» تؤدي دوراً مهماً في التصدي للتحديات المناخية إذ تستخدم أحدث التقنيات التي تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة النظيفة في صناعة التبريد وترشيد الطاقة بطرائق ذكية تشجع على ترشيد الاستهلاك واعتماد معايير البناء الأخضر من أجل تعزيز معايير الكفاءة والفعالية والاستدامة البيئية في الحياة اليومية.

ولفت إلى الدور الحيوي والاستراتيجي الذي تقوم به صناعة تبريد المناطق في تحقيق حزمة من المكاسب المناخية والاقتصادية والمجتمعية وأبرزها تأثيرها وفاعليتها في ضمان تحول الموائل الحضرية الإنسانية إلى حاضنات مجتمعية مستدامة، فضلاً عن البيئة المشجعة على تطبيق أفضل الممارسات المستدامة على صعيد الاستهلاك والكفاءة والإدارة الرشيدة لموارد الطاقة.

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