«ميمون جاردنز» في دبي يحسن وفورات الطاقة 40%

المصدر: دبي - البيان

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وضعت شركة فخرالدين للعقارات حجر الأساس لمشروعها الجديد «ميمون جادنز» في قرية جميرا الدائرية بشارع حصة، وهو مجمع سكني مخصص لرفاهية كل فرد من القاطنين به وتوفير جودة هواء داخلية ذات جودة فائقة ومياه شرب ممتازة، والحفاظ على الطاقة وعمليات مبتكرة لإدارة النفايات تعطي الأولوية للاستدامة. تكرس شركة فخرالدين للعقارات جهودها لتعزيز تطورات نمط الحياة المستدامة الذكية والخضراء في آن واحد، ويعكس هذا المشروع تمامًا تلك الرؤية. وتعتبر تلك البداية خطوة جديدة لشركة فخرالدين للعقارات لوضع بصمة كبيرة في سبيل خلق مستقبل أخضر للجميع.

وقال يوسف فخر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة فخرالدين للعقارات: «كانت رؤيتنا في ميمون جادنز تكمن في إنشاء مشروعات تطوير مستدامة تعد بجمع أفضل وسائل تحقيق الراحة والاسترخاء والطمأنينة ضمن أسلوب الحياة. وهذه مهمتنا، كوننا شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، أن يكون لنا بصمة إيجابية في سبيل التحول السلوكي والثقافي وصولًا لمستقبل صحي ومستدام. من خلال ممارسات البناء الذكية والواعية التي تصب تركيزها الأساسي على تحقيق استدامة نمط الحياة، أنشأنا مشروع ميمون جادنز بما يتماشى مع أهداف التغيير المناخي الوطنية والعالمية. ونأمل، من خلال هذا التطور الفريد، أن نقترب خطوة أكبر من تحقيق رؤيتنا بأن نصبح الشركة الرائدة في السوق في مجال التطورات العملية لنمط الحياة المستدامة في المنطقة».

يسعى المشروع الجديد والفريد من نوعه لتزويد السكان بواحد من أفضل أنظمة جودة الهواء الداخلي من خلال استخدام أحدث تقنيات تنقية الهواء وتحسين وفورات الطاقة بنسبة 30-40%. بالإضافة إلى ذلك، يعمل نظام تنقية المياه المركزي المعتمد في التنمية المستدامة على توفير مياه شرب عالية الجودة لكل منزل، ويقلل كذلك من النفايات البلاستيكية وانبعاثات الكربون من خلال لوجستيات التوصيل، كما أنه يؤدي إلى توفير في استهلاك مياه الشرب في ميمون جادنز.

وقد صرح حسيني فخر الدين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، فخرالدين القابضة، بقوله: «تبحث شركة فخرالدين للعقارات دائمًا عن طرق جديدة للعمل بكفاءة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. نحن نتفهم تمامًا مدى أهمية الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق في العصر الحالي، ونؤمن بأن التزامنا بالابتكار والاستدامة والتميز سيساعدنا على الصمود كمطور رائد في هذا العالم دائم التغير لتطوير العقارات وإدارتها واستثماراتها».

تعمل كل شقة بأحدث أنظمة التشغيل الآلي للمنزل الذكي. وتحقق هذه الأنظمة المتطورة وفورات في الطاقة بنسبة تصل إلى 30٪، ويمكن الوصول إليها من خلال واجهة تطبيق جوال واحدة منسقة جيدًا عبر الواجهة الخلفية التي تدعم الذكاء الاصطناعي. يمكن إدارة كل مكونات تلك الشقق بضغطة زر، بدءًا من أدوات التحكم في الإضاءة الآلية وخيارات تنظيم درجة الحرارة وصولًا إلى وظائف الأمان مثل أقفال التعرف على بصمات الأصابع وأنظمة الأمان الذكية والتحكم في الوصول لتوفير الراحة الفائقة. وقد تم بالفعل بيع وحدات البرج (أ) من هذا المشروع، الذي من المقرر أن يكتمل عام 2025، وكذلك البرج (ب) الذي تم افتتاحه أخيرًا.

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