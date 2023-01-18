«تدوير» توقع 5 عقود تشغيلية بـ2 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) توقيع 5 عقود تشغيلية بأكثر من 2 مليار درهم مع ائتلاف شركة ألفاميد أبوظبي وشركة تيربيرجروسروكا فيجل مانوفاكتورنغ؛ وشركة الشارقة للبيئة - بيئة؛ وشركة أفيردا لإدارة النفايات؛ وائتلاف شركة لافاجيت العين ونايل بن حرمل هيدرواكسبورت.

وذلك لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة وخدمات النظافة العامة في مدينتي أبوظبي والعين، وإدارة وصيانة الحاويات في مدينة أبوظبي.

وتهدف هذه العقود والتي ستستمر لمدة 6 سنوات لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة والمعدات المتطورة والصديقة للبيئة من خلال توفير معدات كهربائية متطورة لجمع ونقل النفايات، واستحداث خدمة غسل الطرق الرئيسية، والكنس الآلي، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين لضمان الامتثال لأفضل المعايير التشغيلية والسلامة المهنية المتبعة عالمياً. جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومنتدى إيكوويست 2023.

كما وقعت «تدوير» مذكرة تفاهم مع شركة الشارقة للبيئة - بيئة لاستكشاف فرص تعاون جديدة في مجال إدارة النفايات خارج دولة الإمارات. وتواصل الشركة جهودها في إطار حرصها على استكشاف فرص التعاون لتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود الطائرات المستدام.

وقال المهندس علي الظاهري الرئيس التنفيذي لـ«تدوير» تحرص شركة أبوظبي لإدارة النفايات بشكل مستمر على تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية والمختصة من جميع أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات واستكشاف الحلول الجديدة التي تعنى بالقطاع.

ونتطلع من خلال هذه الاتفاقيات والشراكات إلى تفعيل الجهود المشتركة لنعمل معاً على مواجهة تحديات إدارة النفايات بدءاً من التحديات الخاصة بالجوانب التوعوية، وصولاً إلى التحديات المتعلقة بسبل جمع ونقل النفايات ومعالجتها لاستثمارها باستخدام أفضل السبل والممارسات«.

اجتماع طاولة مستديرة

وعلى هامش فعاليات معرض ومنتدى»إيكوويست 2023«أوصى ممثلو البلديات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تشكيل لجنة عمل مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال إدارة النفايات في المنطقة، فضلاً عن طرح التحديات والحلول المقترحة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة لبلديات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته شركة أبوظبي لإدارة النفايات»تدوير«برئاسة المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ»تدوير"، وبحضور ممثلين عن البلديات والشركات المختصة بقطاع إدارة النفايات في الإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين وقطر.

حيث جرى مناقشة سبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الاستدامة في قطاع إدارة النفايات والوصول إلى أفضل النتائج الخاصة بسبل استثمارها لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

كما أجمع المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون، وتشكيل فريق من المختصين للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للاستفادة من التجارب والمبادرات التي تعنى بإدارة النفايات، والمباشرة في تنفيذ برامج ومبادرات فاعلة استعداداً لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة لتبادل أفضل الممارسات في القطاع.

وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجه دول التعاون في قطاع إدارة النفايات والتي تتمثل في ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة الارتفاع الملحوظ والمستمر في كمية النفايات تزامناً مع التوسع الاستثنائي لحجم المدن في المنطقة، مع تسليط الضوء على الدور الفاعل الذي تتخذه المنطقة في هذا الإطار.

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