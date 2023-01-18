حلول جديدة لتوفير مياه شرب مستدامة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «دانوب للضيافة» اتفاق شراكة مع مزود حلول مياه الشرب المستدامة «إير أو واتر»، تضمن توفير خدمة وحلول مياه الشرب المستدامة، وبذلك تدخل «دانوب» السوق مزودة برؤية مستقبلية لاستبدال عبوات المياه البلاستيكية بالزجاجات، وتأمين مياه شرب مستدامة مصدرها الهواء. وتعتبر هذه المسألة خطوة رائدة من قبل «دانوب للضيافة»، بهدف توفير مياه الشرب النقية، والمساهمة الفعالة في الخفض التدريجي للنفايات البلاستيكية الناتجة عن مثل هذه الصناعات.

وتسعى «دانوب للضيافة»، مزود الحلول الشاملة والمتكاملة لشركات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى تعزيز اعتماد مفهوم الاستدامة في قطاعاتها المتعددة، من خلال تعاونها مع العلامات التجارية التي تعتمد ممارسات مستدامة، بهدف توفير منتجاتٍ وخدمات صديقة للبيئة، والمساهمة بالتالي في خفض الآثار السلبية للبصمة الكربونية. وفي هذا الإطار كشفت هذه العلامة التجارية أخيراً عن مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة التي تلبّي احتياجات قطاعي الضيافة والرعاية الصحية.

وقال شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير قطاع التجزئة والضيافة في «مجموعة دانوب»: تتطلّع «دانوب للضيافة» لأن تكون الرائدة في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال شراكتنا مع «إير أو واتر» واعتماد التقنية المبتكرة التي تنفرد بها، سيتمّ توفير مياه الشرب النقية لأهداف الضيافة والرعاية الصحية.

وكذلك في المكاتب الحكومية والمعاهد والمؤسسات التعليمية وغيرها من القطاعات، بطريقة اقتصادية ومستدامة. وتعمل «إير أو واتر» على توفير مياه الشرب النقية التي تتمّ تعبئتها في عبوات زجاجية، ما يقلل بشكل كبير من حجم النفايات البلاستيكية، ويؤدي بالتالي إلى خفض البصمة البلاستيكية في المنطقة.

يذكر أن «إير أو واتر» متخصصة في تصنيع مولّدات تأمين المياه من الهواء، والتي تستخدم تقنيةً مبتكرة وفريدة من نوعها وموثوقاً بها وقابلة للتكيّف، تنتج المياه من الرطوبة في الهواء. هذه المياه تمرّ بعد ذلك عبر نظام ترشيح يكفل الحصول على مياه شرب نقية وخالية من البكتيريا، بعيداً عن التماس بأيّ نوعٍ من الملوثات، بعكس المياه المنقولة عبر الأنابيب، ما يجعلها حلاً مثالياً لمشكلة ندرة المياه، والتخلّص من المخلّفات البلاستيكية.

من جانبه، قال راهول ماثور، الرئيس التنفيذي لشركة «إير أو واتر»: من دواعي سرورنا أن نتعاون مع «دانوب» في هذه المبادرة الداعمة للاستدامة والنموّ، حيث تساهم تقنيتنا المبتكرة في جعل مياه الشرب متوفّرةً للجميع، وخصوصاً في ظلّ ندرة المياه التي بات العالم يواجهها.

نحن واثقون تماماً من أن هذا الجهد المشترك سيساعد الحكومات والمؤسسات العاملة في القطاع العام على تحقيق الأهداف المرسومة للتنمية المستدامة بصورةٍ أسرع. ولا شك في أنّ شراكتنا مع «دانوب» ستساعدنا في تحقيق أهدافنا المتواصلة لتوفير المياه للعالم، والمساهمة في الحدّ من هذه المشكلة على المستوى العالمي.

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