مجموعة دبي للمجوهرات تقدم 25 كيلو غراماً من الذهب لـ 100 فائز خلال مهرجان للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مجموعة دبي للمجوهرات 25 كيلو غراماً من الذهب لـ 100 فائز، خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 29 يناير الحالي، ويتميز بسحوباته الكبرى، التي تمنح المتسوقين فرصاً رائعة للفوز أثناء التسوق.

وقال توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات: «يسر مجموعة دبي للمجوهرات المشاركة في مهرجان التسوق السنوي الشهير في دبي، منذ العام 1996 تحول المهرجان إلى احتفال سنوي، يجمع ملايين الناس معاً. وسنقدم من خلال مشاركتنا في الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان نحو 25 كيلو غراماً من الذهب لـ100 متسوق. لا تعد هذه الدورة من المهرجان أكبر وأفضل من السابق فحسب، بل أيضاً تعكس روح الابتكار الحقيقي في دبي ومكانتها وجهة رائدة لتجارة المجوهرات».

من جانبه تقدم أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالشكر لمجموعة دبي للمجوهرات على مشاركتها المستمرة في مهرجان دبي للتسوق، وتقديم جوائز قيمة للمتسوقين في جميع أنحاء المدينة، لافتاً إلى أن السحوبات وفرص الفوز تمثل جزءاً أساسياً من المهرجان، حيث تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة وجهة رائدة للتسوق لجذب المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

وقال: «يؤدي المهرجان دوراً رئيسياً في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة، ونحن سعداء بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي تثمر بتقديم تجارب استثنائية لسكان وزوار دبي».

ويمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة لدخول السحب مقابل كل 500 درهم، يتم إنفاقها على شراء المشغولات الذهبية وقسيمتين لدخول السحب مقابل كل 500 درهم، يتم إنفاقها على منتجات الألماس واللؤلؤ لزيادة فرص الفوز، وتمتد فترة المشاركة في السحب والفوز بالجوائز القيمة حتى 29 يناير.

وقد عبر عدد من الفائزين عن سعادتهم بربح جوائز ذهبية، خلال مهرجان دبي للتسوق، وشكروا القائمين عليه على منحهم الفرصة للفوز بجوائز تدخل الفرح إلى قلوبهم، وتجعلهم يفكرون بمشاريع مستقبلية، حيث قالوا:

جومون جاكوب من الهند:

«أردت أن أشكر مهرجان دبي للتسوق ومجموعة دبي للمجوهرات لمنحي هذه الفرصة. شعرت بسعادة غامرة، عندما سمعت أنني أحد الفائزين، فهذه هي المرة الأولى التي أفوز بها بجائزة قيمة كهذه. قررت تحويل الذهب الذي ربحته إلى دراهم واستخدامها، لمساعدة والدتي المريضة في الوقت الحالي. وستساعدني هذه الجائزة على منحها العلاجات، التي تحتاج إليها لكي تتحسن. شكراً جزيلاً!».

راباي غني من باكستان:

«إنها قصة مضحكة في الواقع، فأنا هنا في زيارة، وفزت بالصدفة. تثبت هذه الفرصة الرائعة أن الشخص أحياناً ما يكون محظوظاً في الحياة. نتطلع أنا وزوجتي إلى الاحتفاظ بالجائزة واستخدامها في أي شيء قد يواجهنا في المستقبل».

والد محمد هادي، 12 سنة، من الهند:

«نعيش في دبي منذ 20 عاماً، وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فرد من عائلتنا بجائزة كهذه. سنستخدم هذه الجائزة في مساعدة المحتاجين في وطننا الهند».

ثيروباثي من الهند:

«تفاجأت عندما علمت أنني فزت، فلم أكن أتوقع ذلك. إنها فرصة رائعة، وقد دفعتني إلى التفكير في استخدام الجائزة لبناء شيء ذي قيمة، سواء كان ذلك بناء منزل أو شراء عقار في الوطن أو منحها إلى والدتي».

أمارجيت سينغ نوترا من الهند:

«بالطبع، سعدت كثيراً عندما علمت بفوزي بهذه الجائزة. أود أن أشكر مجموعة دبي للمجوهرات، لمنح الكثير منا فرصة للفوز بهذه الجائزة القيّمة. سأستخدم قطعة الذهب لصنع مجوهرات جميلة لأمي وأختي».

كانت سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات واحدة من العديد من السحوبات، التي جرت خلال الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، والتي منحت المتسوقين فرصاً عديدة للفوز أثناء التسوق. وتتضمن السحوبات الأخرى، التي منحت المواطنين والمقيمين والزوار فرصة للفوز بجوائز قيّمة «سحوبات مهرجان دبي الكبرى»، و«سحوبات إينوك الكبرى»، و«سحب فاتورة تسوق رابحة»، و«سحب مليونير شير»، و«سحب أفضل صفقة خلال مهرجان دبي للتسوق» لهذا العام، وسحب تطبيق Tickit.

يمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير 2023، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة، ويتضمن مهرجان دبي للتسوق هذا العام مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم، والكثير من التجارب الأخرى.

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