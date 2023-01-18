6.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 6.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 461 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 332.08 مليون درهم و384 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 921.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 156 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة وادي العمردي.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.22 مليار درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 106.71 مليون درهم و80 رهن فلل وشقق بقيمة 5.12 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 5 مليارات درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 52 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 53 هبة بقيمة 154.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 74 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 55 مليون درهم.

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