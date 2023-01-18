شركة فرنسية تفتتح أول مساحة معرفية في المنطقة بمدينة مصدر

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت شركة «سان غوبان» الفرنسية متعددة الجنسيات أول مساحة معرفية تابعة لها في منطقة الشرق الأوسط ضمن مدينة مصدر، المجتمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي.

قام بالافتتاح هادي ناصيف، الرئيس التنفيذي لشركة «سان غوبان» في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط؛ وأنطوان غزال، الرئيس التنفيذي للشركة في دول الخليج؛ تحت رعاية السفارة الفرنسية في الإمارات، ممثلة في جان بابتيست شوفيل، المستشار الاقتصادي الإقليمي لمنطقة شبه الجزيرة العربية؛ وأحمد باقحوم، المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر.

وتمتد المساحة المعرفية على 2,200 متر مربع وتشغل بناء مساحته 400 متر مربع سيتم فيه عرض أحدث ابتكارات «سان غوبان» في مجال البناء الخفيف والمستدام. كما تم تجهيز المبنى بالألواح الكهروضوئية التي تولد طاقة كهربائية بنسبة 20 % أكثر مما هو مطلوب لتشغيل المبنى. وتم اختيار مدينة مصدر مقراً لهذا المبنى استناداً إلى مكانتها المتميزة كمركز رائد للاستدامة.

وقال هادي ناصيف، الرئيس التنفيذي لشركة «سان غوبان» في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط: تعمل «سان غوبان» منذ 2017 شريكاً لمدينة مصدر، إذ تروج من خلال مكتبها التمثيلي في مصدر نفس القيم ونفس الرؤية ألا وهي المستقبل المستدام. ويوفر المبنى لعملائنا وجميع الأطراف المعنية فرصة مهمة لاستكشاف مستقبل البناء، ونتطلع إلى استضافة أكبر عدد ممكن من المختصين.

من جانبه، قال أحمد باقحوم، المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر: حققت مدينة مصدر على مدار الخمس عشرة سنة الماضية تطوراً كبيراً كمركز عالمي للمؤسسات التي تركز على الاستدامة، وتحتضن المدينة اليوم بعضاً من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم. ويثري المبنى مجتمعنا الغني من المؤسسات التي تتشارك معاً الرؤية ذاتها لبناء مستقبل أكثر استدامةً للجميع. ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على ثقة الشركات العالمية بمدينة مصدر كوجهة مثلى لتحقيق تطلعاتها في النمو والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.

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