«جيفريز» تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً للتوسع بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، حصول «جيفريز» (Jefferies) - أكبر مؤسسة عالمية مستقلة للخدمات المصرفية الاستثمارية المتكاملة - على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتتخذ من المركز المالي مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تتمتع «جيفريز» بسمعة طيبة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في الأمريكتين وأوروبا وآسيا، ويسعدنا اختيارها مركز دبي المالي العالمي لتأسيس أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، إذ يعد المركز نقطة انطلاق مثالية للشركات المالية لتوسيع أعمالها بالاستفادة من الفرص الكامنة في أسواق المنطقة سريعة النمو، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وترسيخ علاقاتها مع العملاء».

40 مكتباً

وتدير «جيفريز» أكثر من 40 مكتباً لها حول العالم، كما يتم تصنيفها ضمن أحد أفضل 10 مؤسسات مصرفية استثمارية على مستوى العالم من حيث الحصة السوقية. ودأبت «جيفريز» خلال السنوات الأخيرة على تقديم خدماتها الاستشارية في العديد من الصفقات الاستثمارية المهمة في المنطقة؛ ويشمل ذلك صفقة استحواذ صندوق «إي كيو تي برايفت إيكويتي» وشركة مبادلة للاستثمار على «إينفايروتينر» ، المزود العالمي لحلول سلسلة النقل للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحساسة لدرجات الحرارة. وكذلك صفقة بيع أعمال شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في مجال التنقيب واستخراج النفط والغاز في هولندا إلى شركة «والدورف انرجي نزرلاندز». كما اضطلعت «جيفريز» بدور المنسق العالمي المشترك لعملية استحواذ شركة «أوبر تكنولوجيز إنك» على شركة «كريم». كما عملت المؤسسة كمنسق عالمي مشترك لطرح 158.8 مليون سهم في «جلينكور» نيابة عن جهاز قطر للاستثمار.

محطة مهمة

وقال إد كين، رئيس قسم الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «جيفريز»: «يشكل تأسيس مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي محطة مهمة في استراتيجية نمو «جيفريز» في إطار منهجيتنا المتبعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، دلالة على التزامنا طويل الأمد تجاه هذه المنطقة بما توفره من شراكات هادفة وفرص هائلة لتوسيع أعمالنا. وبذلك يدعم المكتب الجديد مساعينا لتقديم المزيد من الخدمات الاستشارية لعملائنا المحليين في الشرق الأوسط، وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية والتنفيذية التي نقدمها لعملائنا العالميين انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي».

بدوره قال دومينيك ليستر، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية في «جيفريز»: «نشعر بحماس كبير إزاء توسيع نطاق عملياتنا في الشرق الأوسط، حيث يتيح لنا افتتاح مقرنا الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي فرصة مهمة لتكريس سجلنا الحافل بتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء المتواجدين في جميع أنحاء المنطقة. كما نتطلع من خلال هذا المكتب إلى الانخراط في المنظومة المالية الديناميكية للمنطقة من خلال تمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية».

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