سوق دبي بأعلى مستوياته في شهرين

المصدر: أبوظبي - وام

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صعد أمس مؤشر سوق دبي لأعلى مستوياته منذ قرابة شهرين، ما عزز أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.225 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.231 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.645 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و586 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.89 مليار درهم موزعة بواقع 1.56 مليار درهم في سوق أبوظبي، و325.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 384.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.4 ألف صفقة. وعزز صعود سوق دبي ارتفاع «ديوا» 3.4% و«إمباور» 4.9% و«دبي الإسلامي» 0.17% و«إعمار العقارية» 0.17% و«إعمار للتطوير» 0.9% و«تيكوم» 4.95% و«سوق دبي المالي» 1.35% و«أرامكس» 0.56% و«دبي للاستثمار» 0.45% و«سالك» 2.23%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.04% ليغلق عند 10218.44 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.09% ليغلق عند 10273.21 نقطة، ليسجل المؤشران أعلى مستوياتهما في أسبوعين منذ 4 يناير الجاري. ونما مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.7% تعادل 23.6 نقطة بمكاسب سوقية تجاوزت 5.4 مليارات درهم ليقفل عند 3357.53 نقطة محققاً بذلك أعلى مستوياته في شهرين منذ منتصف نوفمبر الماضي.

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