قمة المباني الذكية 2023 تستقطب زوار معرض «لايت ميدل إيست» بدبي

المصدر: دبي - وام

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شهدت دبي أمس افتتاح معرض «لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام.. وافتتح المعرض أبوابه في مركز دبي التجاري العالمي ولمدة ثلاثة أيام، لاستعراض تقنيات وخدمات الإضاءة والبناء الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والاستفادة من التطورات التقنية لتحويل المباني إلى منشآت ذكية.

وافتتح معالي مطر حميد الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، الدورة الـ 16 من معرض «لايت ميدل إيست».

وتجمع الفعالية، أهم قادة القطاع إلى جانب 172 جهة عارضة من 27 دولة، وتضم برنامجاً غنياً يحتضن الدورة الأولى من «قمة المباني الذكية»، والتي تستقطب عدداً من أبرز الشخصيات من كافة أوجه قطاع البناء لاستعراض أحدث الأبحاث والابتكارات الكفيلة بتعزيز مستويات الإنتاجية والجودة والموثوقية وكفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن تحقيق الوفورات في التكاليف والحد من المخلفات.

وقال ديشان إسحاق، مدير معرض لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست- ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط.. إن المباني الذكية تحظى بأهمية خاصة في دورة هذا العام من المعرض، عبر تقديم محتوى جديد ومبتكر، مع طرح حلول جوهرية تسهم في رسم ملامح مستقبل الإضاءة والمباني الذكية.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للقمة تحت شعار «مواكبة التغييرات السريعة في قطاع المباني الذكية: الركود أم الابتكار»، فيما يستضيف اليوم الثاني من قمة المباني الذكية حلقة نقاشية بعنوان «دورة حياة المباني الذكية»، وأخرى عن «الحلول المستدامة الذكية لتطوير البنية التحتية»، وجلسة حول «دور تقنيات البناء الذكية في التوافق مع أهداف معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

وتقام فعالية لايت توكس الجديدة للمرة الأولى، والتي تتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية عن مستقبل قطاع الإضاءة، وذلك يوم 18 يناير في مركز دبي التجاري العالمي. وسيتخللها كلمة رئيسية يلقيها برافين ثامبي، المدير الإبداعي | وزارة الإضاءة، الهند، بعنوان: «تصميم الإضاءة والاقتصاد الدائري - قيادة النجاح».

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