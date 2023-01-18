غرفة عجمان تبحث مع أعضائها سبل تطوير وتحسين الخدمات

المصدر: (عجمان - البيان)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع مجموعة من أعضائها من المنشآت العاملة في الإمارة سبل تطوير وتنويع آليات تقديم خدمات غرفة عجمان، دعماً لسهولة ممارسة الأعمال وتوفير بيئة خدمية ذكية تواكب تطلعات أصحاب الأعمال لضمان نمو واستدامة منشآت القطاع الخاص. يأتي اللقاء ضمن جهود الغرفة لتعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بعجمان وبحث فرص استحداث خدمات استباقية تعزز من تنافسية اقتصاد الإمارة، كما يهدف اللقاء إلى اطلاع متعاملي الغرفة على الخدمات الرقمية المتضمنة في التطبيق الذكي الخاص بخدمات الغرفة .

حضر اللقاء بمقر الغرفة فاطمة العوضي مدير إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية، وموظفو إدارة خدمات العضوية والمعاملات وإدارة الخدمات القانونية.

وقدمت فاطمة العوضي نبذة حول الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الخدمات في الغرفة والاعتماد على أفضل التقنيات لضمان أعلى معايير الأمان والجودة والمرونة وسهولة استخدام الخدمات.

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