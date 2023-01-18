«بريك بلك» يحفّز التحول الرقمي في صناعة الشحن

المصدر: (دبي -البيان)

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تقام النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، والذي يعود من جديد إلى دبي لتحفيز القطاع على تبني الرقمنة والتكنولوجيا المتطورة، ومن المقرر انعقاد هذا الحدث، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، في 13 و14 فبراير، في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، سيتعرف الحاضرون إلى فوائد استخدام أحدث الحلول الرقمية وأكثرها تقدماً، والمطورة من قبل عدد من كبار مزودي الحلول التقنية في صناعة شحن البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع الكبرى. ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للرقمنة في رفع كفاءة مختلف مجالات القطاع.

وأكد ديفيد كريستوفر بيل، المدير الأول للشحن الخاص في «هاباج-لويد إيه جي»، أهمية الابتكار الرقمي لتعزيز استدامة الصناعة، قائلًا: بحكم خبرتنا الطويلة، ندرك بشكل كبير أهمية الاستفادة من إمكانات الحلول الرقمية المتقدمة لتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين السلامة، وزيادة كفاءة عملياتنا.

وقد استخدمنا في «هاباج-لويد إيه جي» التكنولوجيا على نطاق واسع لتحفيز نمو أعمالنا، من خلال شراكتنا مع «لوجيماتك» لتطبيق نظام «سيرتيكا» لإدارة 70 سفينة للحاويات، كما تمكنا من إنشاء النظام الفني المشترك لإدارة الأسطول لسفننا في هامبورغ ودبي، ونعتقد أن مؤتمر ومعرض «بريك بلك» الشرق الأوسط 2023 سوف يكون بمثابة منصة مثالية للتعلم من الشركات القيادية في الصناعة، في ذات الوقت الذي نعرض عليهم حلولنا أيضاً.

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