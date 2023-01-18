«إلينغتون» تطور مشروعاً في أبراج بحيرات جميرا بـ1.2 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «إلينغتون العقارية» شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، لتطوير مشروع «أبر هاوس» السكني الجديد في أبراج بحيرات جميرا، بقيمة 1.2 مليار درهم، وهو أول مشروع سكني لشركة «إلينغتون العقارية» في أبراج بحيرات جميرا.

والمشروع مقرر اكتماله بحلول بداية 2026. وتولت «مجموعة بروير سميث بروير»، شركة التصميم والهندسة المعمارية بدبي ولندن والرياض، تصميم المشروع الذي سيضم 754 وحدة سكنية متنوعة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: أصبحت أبراج بحيرات جميرا من أشهر المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات في الإمارات، لما توفره من خدمات متميزة لقاطنيها، ومزايا مشجعة للشركات، وتجارب فريدة للزوار. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع «إلينغتون» ستحقق لنا هذا المبتغى، لأن التزامها بتشييد عقارات ومجتمعات عالية الجودة يتماشى مع هوية أبراج بحيرات جميرا بوصفها حياً نابضاً بالحياة والتجارب المتنوعة.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة «إلينغتون العقارية»: سيدعم هذا المشروع طموحات مركز دبي للسلع لتعزيز مكانة أبراج بحيرات جميرا، التي توسعت لتصبح أحد المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات الرائدة في دبي.

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