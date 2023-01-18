82 اجتماعاً بمؤتمر المستثمرين لـ«دبي المالي» في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2023 في نيويورك في استقطاب العديد من مؤسسات الاستثمار العالمية الرائدة التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، والتي أكدت ثقتها الكبيرة بأسواق رأس المال في دبي، كما أظهر المؤتمر حرص المستثمرين الدوليين على تعزيز حضورهم في السوق.

وتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع «بنك أوف أمريكا» يومي 12 و13 الجاري بمشاركة 3 شركات مدرجة حديثاً في أسواق رأس المال في دبي وهي: سالك، وإمباور، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بالإضافة إلى شركة إعمار العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وأمانات، وإعمار للتطوير، وشركة سوق دبي المالي، وموانئ دبي العالمية، وأرامكس. وتضمن المؤتمر 82 اجتماعاً فردياً مع مسؤولين بارزين في 35 صندوقاً استثمارياً عالمياً تدير أكثر من تريليون دولار من الأصول.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: «يكتسب سوق دبي المالي حضوراً عالمياً أكثر من أي وقت مضى بفضل المشاركة النشطة والفعالة للمستثمرين الدوليين في سوق رأس المال لدينا، حيث استحوذوا على ما يقارب 49 % من نشاط التداول وبلغت ملكيتهم 19 % من إجمالي القيمة السوقية خلال العام 2022. ويحظى سوق رأس المال في دبي بطلب متزايد على المشاركة في الاكتتابات العامة، الأمر الذي عكسته أخيراً قصص النجاح التي شهدتها إدراجاتنا الأخيرة، مثل: هيئة كهرباء ومياه دبي، وتيكوم، وسالك، وإمباور، وتعليم. في ضوء ذلك هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الدوليين بتعزيز حضورهم في أسواقنا». وأضاف حامد علي: «تمضي الإمارة قدماً لتنفيذ خطتها لتطوير الأسواق المالية وزيادة أنشطة التداول والاستثمار من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».

كهرباء ومياه دبي

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا): «سعدنا بمشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في الجولة الترويجية التي تم تنظيمها برعاية سوق دبي المالي في نيويورك لنخبة من المستثمرين، وأكدنا مواصلة الهيئة إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على تحقيق النمو المستدام مع تقليل البصمة البيئية وضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، ونود التأكيد أن الهيئة في طريقها للإعلان عن أفضل أداء مالي لسنة كاملة في تاريخها، ولدينا اعتقاد راسخ أن دبي وأسواقها المالية، تشكل الوجهة المثلى للاستثمار في مختلف القطاعات».

بنك الإمارات دبي الوطني

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني المشاركة في سلسلة مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين والتي توفر لنا فرصة متميزة للالتقاء مباشرة بالمستثمرين واستعراض أداء المجموعة وآفاقها المستقبلية. لقد رسخت مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين مكانتها في المجتمع الاستثماري العالمي باعتبارها منصة منتظمة وفعالة للتواصل مع الشركات المدرجة في دبي».

بنك أوف أمريكا

وقال أرشد غفور، رئيس بنك أوف أمريكا في المنطقة: «كان عام 2022 تحولياً بالنسبة لسوق دبي المالي، حيث شهد العديد من الاكتتابات العامة الأولية التي أعادت تركيز اهتمام المستثمرين على صفقات الاكتتاب القيمة بدبي. وتجاوزت طلبات الاكتتاب في جميع هذه الاكتتابات، ومن بينها واحد من أكبر الاكتتابات العامة لهذا العام، المستوى المستهدف بشكل كبير، وهو مؤشر واضح على قوة الطلب الاستثماري في دولة الإمارات. كما يؤكد التركيز المستمر من المستثمرين العالميين والإقليميين على جاذبية ومرونة السوق الإماراتية مقارنة بالأسواق الأخرى حول العالم. وسيواصل «بنك أوف أمريكا» توجيه انتباه المستثمرين إلى منصة سوق دبي لاغتنام الفرص المجزية عبر القطاعات كافة».

سالك

أكد إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك أن الحدث وفر منصة مهمة تجمع بين المستثمرين الدوليين، حيث نشهد من خلالها الثقة المتزايدة والإقبال على الانضمام إلى سوق دبي المالي الذي يسجل معدلات نمو قوية، وهذا ما لمسناه في الشركة من خلال الطلب العالي على أسهم «سالك»، ويؤكد ثقة المستثمرين بأسواق دبي المالية، وقوة ومتانة الشركة، والإطار التنظيمي الفعال ونموذج أعمالها القوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز