23 فعالية في أسبوع جمارك دبي تحت شعار «ابتكارات لأجيال واعدة»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات أسبوع جمارك دبي السادس تحت شعار «ابتكارات جمركية لأجيال واعدة» خلال الفترة من 23 إلى 31 يناير الجاري، والذي تنظمه جمارك دبي للعام السادس على التوالي بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يوافق 26 يناير من كل عام.

ومن المقرر أن تنظم الدائرة 23 فعالية على مدار أيام الأسبوع، تبدأ بحفل افتتاح تشارك فيه الهيئة الاتحادية للجمارك، كما سيتم تنظيم فعاليات توعوية موجهة للشركاء والعملاء والجمهور تقيمها الإدارات والمراكز الجمركية على مدار الأسبوع.

وتتوج فعاليات جمارك دبي في الأسبوع بالاحتفال باليوم العالمي للجمارك عبر تنظيم «منتدى اليوم العالمي للجمارك» يوم 26 يناير، وسيتضمن كلمة لأمين عام منظمة الجمارك العالمية، وكلمة لأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، كما ستعقد جلسة حوارية موسعة بعنوان «ابتكارات جمركية لأجيال مستقبلية واعدة»، والتي تتسق مع توجهات منظمة الجمارك العالمية لاحتفال هذا العام، حيث خصصت منظمة الجمارك العالمية عام 2023 للاحتفاء بالأجيال المقبلة وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر بدور الجمارك حول العالم، وستتناول الجلسة دور الشباب في تطوير العمل الجمركي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحولات المستقبلية بالقطاع الجمركي.

زيادة الوعي

وقال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع الجمارك: نحرص أن تعزز فعالياتنا ضمن الأسبوع التواصل مع العملاء والجمهور، وتزيد من وعيهم بالعمل الجمركي وما تقوم به جمارك دبي من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر استراتيجيتها في توفير خدمات جمركية رقمية لتسهيل ممارسة الأعمال للتجار والمستثمرين، ونعمل على إخراج أسبوع الجمارك بالصورة التي تحقق النتائج المرجوة منه، وإشراك الشركاء الاستراتيجيين والعملاء وقطاعات الأعمال والتجارة وأفراد المجتمع في فعاليات الأسبوع التي تنظمها الدائرة بمقرها الرئيس ومراكزها الجمركية الجوية والبحرية والبرية المنتشرة بدبي، وخصصنا العديد من الفعاليات الموجهة إلى الأجيال الجديدة بما يتماشى مع شعار منظمة الجمارك العالمية هذا العام، عبر زيارات لطلاب المدارس والجامعات لمراكزنا الجمركية.

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