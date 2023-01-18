«أراضي عجمان»: 291 طلب فض نزاع عقاري خلال 2022

المصدر: (عجمان - البيان)

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قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن الدائرة تلقت 291 طلب فض نزاع عقاري خلال 2022، وتمت تسوية جميع النزاعات بنسبة 100 % وهو ما يبرز جهود الدائرة ومساعيها المتواصلة في سبيل حفظ حقوق الملاك والمتداولين وإيجاد حلول ودية ترضي جميع الأطراف بعيداً عن أروقة المحاكم.

وأوضح أن قسم التفتيش والرقابة العقارية نفذ 812 زيارة تفتيشية ميدانية خلال 2022 للوقوف عن قرب على مدى التزام المكاتب العقارية باللوائح والقوانين، فضلاً عن متابعة سير عمل المشاريع العقارية ونسب الإنجاز المحققة من خلال نظام «المتابعة الذكية» الذي يعتمد على عمليات المسح الجوي باستخدام طائرات «الدرون»، ما يضمن دقة وسرعة المتابعة والتقييم الدوري للمشاريع.

وأضاف إن الدائرة تسعى جاهدة إلى تبني منهجيات وآليات عمل عصرية بمجال التفتيش والرقابة من أجل تنظيم السوق العقاري والارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها لتواكب وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها عجمان على مختلف الصعد.

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