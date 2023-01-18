60 % من تمويل العمل المناخي ديون!

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

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أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي «COP 27» المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن 60% من تمويل العمل المناخي يعتمد على الديون، مشيراً إلى أن الدول النامية ليست مطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول المتقدمة.

وأوضح خلال جلسة «شراكات من أجل التغيير» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن التحدي الأكبر خلال العام الجاري هو تعزيز العمل المناخي مع خفض الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل مشروعات المناخ. وقال إن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة يجب أن يتم وفق شروط ميسرة تشمل نسب فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل، كما يجب التعاون في تفعيل آليات مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وتنشيط أسواق الكربون من أجل مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ لديها.

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