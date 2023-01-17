«إحصاء وطاقة أبوظبي» يعززان التعاون في مجال البيانات

المصدر: أبوظبي، البيان

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وقع مركز الإحصاء في أبوظبي اتفاقية خدمات مع دائرة الطاقة تسمح للطرفين بالتعاون في مجال البيانات وتنظيم العمل الإحصائي وتحقيق التكامل فيما بينهما ضمن خطة استراتيجية لتطوير منظومة إحصائية تستهدف دعم صانعي القرار بإحصاءات دقيقة وفعالة عبر نهج لا مركزي يضمن تحقيق النضج الإحصائي على مستوى إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقية سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام المركز، وسعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي على هامش المشاركة في النسخة الـ 15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، في الفترة ما بين 14 إلى 19 يناير 2023.

ووفقًا للاتفاقية يعمل مركز الإحصاء – أبوظبي على تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية لدى دائرة الطاقة وفقًا لأحدث أطر العمل والمنهجيات العلمية وتبادل البيانات من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من الاعتماد على المسوح واستطلاعات الرأي وتحقيق الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية والسجلية بما يوفر الجهد والوقت والاستدامة.

وبموجب الاتفاقية، يوفر مركز الإحصاء في أبوظبي الدعم اللازم لدائرة الطاقة وتمكينها من إنتاج مؤشراتها الخاصة والتي تصب في الإحصاءات الرسمية ونشرها وفقًا للمحفظة الإحصائية الخاصة بالمركز التزامًا بالمنهجيات والمعايير الإحصائية المعتمدة لتوفير بيانات وإحصاءات عالية الجودة حسب جداول زمنية محددة.

وأكد أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي أن: «هذه الاتفاقية تعكس أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية لترسيخ قواعد منظومة إحصائية متطورة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الحكومية عبر منهجية لا مركزية في جمع وتحليل ونشر البيانات وفق أعلى المعايير و أفضل الممارسات الدولية.»

وقال: «تعزز هذه الاتفاقية من مستويات النضج الإحصائي لدى الجهات المكونة للمنظومة الإحصائية بما يضمن إنتاج مؤشرات عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين وتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في استشراف المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى إمارة أبوظبي.»

و رحّب المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، بهذه الاتفاقية، قائلاً: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز الإحصاء في أبوظبي لما تمثله من أهمية في صنع القرار وإجراء الدراسات والتخطيط للمستقبل اعتماداً على البيانات الحديثة وتوظيفها لخدمة أهدافنا المشتركة، مضيفًا سعادته أننا في دائرة الطاقة حريصون على تعزيز وتطوير القدرات والكفاءات الإحصائية للعاملين في الدائرة، وبما يساهم في تحقيق التكامل الإحصائي على مستوى الإمارة لتقديم بيانات إحصائية موثوقة وفعالة.»

ووفقًا للاتفاقية، تحصل دائرة الطاقة على إمكانية الوصول إلى منصة التحليل والاستقراء التي أطلقها المركز في أكتوبر من عام 2021 برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. وتوفر المنصة نماذج تحليلية وعمليات محاكاة تستشرف مستقبل كافة القطاعات، بما يؤثر مباشرة على جودة الحياة في الإمارة.

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