دبي تستضيف قمة «أمنكس» الرقمية 18 يناير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أمنكس للحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، تنظيمها قمة بمدن عدة تركز من خلالها على تحسين مؤشر النضج الرقمي في قطاع العمارة والهندسة والإنشاءات. وتستعرض القمة أحدث الأبحاث والتوجهات وأفضل الممارسات المتعلقة بمؤشر النضج الرقمي في قطاع العمارة والهندسة والإنشاءات، وتشهد جلسات نقاشية ثرية ومقاربات متجددة للتعامل مع التحديات والشؤون الملحة.

وستكون المحطة الأولى لقمة أمنكس الرقمية في دبي يوم 18 يناير في فندق إتش، بينما تعقد في العاصمة السعودية الرياض في 6 فبراير. وبدأ التحول الرقمي المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة يسجل حضوراً قوياً في المنطقة ليحقق مزايا كبيرة عند تنفيذه واستخدامه بالشكل الصحيح. فدمج التقنيات والعمليات الجديدة خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة لمعظم الشركات، ولهذا السبب فإن بعض المؤسسات أكثر انفتاحاً واستعداداً للتحول من غيرها. وهنا تتجلى أهمية مؤشر النضج الرقمي – فهو بمثابة مقياس موحد لجاهزية الشركة للمضي قدماً في التحول الرقمي.

وقالت سيمران باجا، نائبة الرئيس لدى أمنكس للهندسة وتقنيات التأسيس: «اتجهت العديد من الشركات العاملة في قطاع العمارة والهندسة والإنشاءات في المنطقة نحو التحول الرقمي في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالحاجة إلى تنفيذ المشاريع المعقدة ضمن الوقت والميزانية المحددين، فيما تحرص على الامتثال للأنظمة الحكومية الصارمة والحفاظ على أرباحها رغم ظروف الأسواق الصعبة. إلا أن هناك عدداً كبيراً من الشركات التي ما زالت في طور إطلاق مسيرتها للتحول الرقمي أو في مراحلها المبكرة – أو حتى تواجه الصعوبات في تلك المسيرة. وهنا يأتي دور مؤشر النضج الرقمي الذي يحدث الفرق الحقيقي من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الحالية لدى الشركة والتي ينبغي عليها الاستفادة منها أو التغلب عليها من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

وتستقطب القمة عدداً من القادة والخبراء في المنطقة للمشاركة في جلسات الخبراء، ومنهم محمود عدلي، مدير نمذجة معلومات الأبنية في بلدية مدينة أبوظبي. ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية مديري نمذجة معلومات الأبنية ومديري المشاريع ومديري تقنية المعلومات والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا والمديرين التنفيذيين من قطاع العمارة والهندسة والإنشاءات، والنفط والغاز، والتصنيع وغيرها من القطاعات.

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