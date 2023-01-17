«رواد» الشارقة تكرم المشاريع الطلابية الفائزة بالنسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حفل تكريم للشركاء والمشاريع الطلابية والمؤسسات والجهات الداعمة لأنشطة وفعاليات النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال» والتي عقدت خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الماضي بمتنزه كشيشة في منطقة الرحمانية بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم الشريك الاستراتيجي للمبادرة.

وشهد الحفل، تكريم 6 مشاريع طلابية فائزة في فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال»، من بينهم 3 مشاريع لطلبة المدارس، وهي: مشروع (Eco scent) وشارك فيه الطالب سلطان ماجد البادي، والطالب سيف ماجد البادي، ومشروع (أجواء)، وشاركت فيه الطالبة سارة يوسف النقبي، والطالبة نور يوسف النقبي، ومشروع (pol)، وشاركت فيه الطالبة ميثاء إبراهيم السعيدي، والطالبة عائشة إبراهيم السعيدي. وكذلك 3 مشاريع أخرى لطلبة الجامعات وهي: مشروع (Cement Art)، وشارك فيه الطالب حمدان إبراهيم، والطالب عبدالله صالح الياسي، ومشروع (My Little garden)، وشارك فيه الطالب عبد الرحمن المرزوقي، والطالب ماجد جمال السويدي، ومشروع (Vily Candels)، وشارك فيه الطالب: حمد عبدالله الطنيجي، والطالب راشد خليفة الكتبي.

كما شهد الحفل تكريم الشركاء والجهات الداعمة لفعاليات وأنشطة النسخة الثامنة من المبادرة، حيث تم تكريم كل من، مجلس الشارقة للتعليم الشريك الاستراتيجي لمبادرة «نجوم الأعمال»، وذلك بحضور محمد عبدالله بن خادم مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، ومركز ناشئة الشارقة التابع لمؤسسة ربع قرن بحضور عبد الحميد الياسي، مدير إدارة رعاية الناشئة بالمركز.

كما قامت «رواد» بتكريم عدد من المشاريع الريادية الداعمة لأنشطة وفعاليات المبادرة وهي مشروع «تذكار» لتجارة الزهور والهدايا، ومشروع «المرسم للفنون»، ومشروع «مركز الأصحاب لتحفيظ القرآن الكريم»، إضافة إلى تقديم شهادات شكر وتقدير لجميع المشاريع الطلابية التي شاركت في أعمال هذه النسخة من المبادرة، والبالغ إجمالي المشاركات 40 مشروعاً لـ80 طالباً وطالبة بمراحل تعليمية مختلفة.

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة، إن «رواد» حريصة على مواصلة رسالتها الهادفة نحو نشر وترسيخ مفاهيم وفكر ريادة الأعمال بين أوساط الطلبة في المدارس والجامعات، والعمل على غرس ثقافة العمل الحر في نفوسهم. وأضاف إن «نجوم الأعمال» باتت من المبادرات الرئيسية على أجندة أعمال مؤسسة «رواد»، حيث نجحت خلال السنوات السابقة في استقطاب 376 طالباً وطالبة من مراحل تعليمية مختلفة، وعرض 160 مشروعاً بأنشطة متنوعة، وتحقيق إجمالي إيرادات بلغت أكثر من مليون درهم.

وأعرب عن تطلعه لمواصلة هذا النجاح والبناء عليه من خلال النسخ المقبلة للمبادرة بما يخدم رؤية ورسالة مؤسسة «رواد» في تنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الكوادر الوطنية وتشجيعهم نحو تطوير أفكار إبداعية مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع.

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