"مصدر" تطور مشاريع طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاواط في أذربيجان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اليوم، عن توقيع اتفاقيات مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار) لتطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط.

وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الاذربيجاني، قام بتوقيع الاتفاقيات كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وروفشان نجف رئيس شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار)، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع التنمية المستدامة، والتي تستضيفها "مصدر" في أبوظبي.

وقال الدكتور سلطان الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بمد جسور التعاون ودعم تحقيق التنمية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقيات المهمة لتسهم في توطيد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما أنها تعكس التزام الدولتين المشترك بتنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وعديمة الانبعاثات الكربونية".

وأضاف: "اجتماع قادة عالميين ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام في دولة الإمارات، يعكس مدى أهمية التعاون وبناء الشراكات الفاعلة لضمان تحقيق انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، ونتطلع أن نشهد المزيد من الإعلانات عن اتفاقيات وتحالفات ومشاريع مهمة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وقال محمد جميل الرمحي: "تعد أذربيجان شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا في شركة "مصدر"، ونحن فخورون بالمساهمة في دعم مساعيها في مجال الطاقة النظيفة. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة على طريق تعزيز هذا التعاون المثمر فيما بيننا، والذي من شأنه دعم تحقيق أهداف أذربيجان الخاصة بالطاقة المتجددة ومسيرتها المتواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".

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