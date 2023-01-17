مونتفورت تفوز بعطاء مصفاة يونيبر في الفجيرة

المصدر: لندن - رويترز

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قالت مصادر مطلعة هذا الأسبوع، إن مجموعة مونتفورت فازت بعطاء لشراء مصفاة نفط من شركة يونيبر إنرجي في الإمارات، والتي تنتج زيت وقود منخفض الكبريت لقطاع الشحن.

ومن الممكن أن تجعل الصفقة مونتفورت واحداً من أكبر مزودي وقود السفن، في ثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم، والذي يقع في مدينة الفجيرة بالإمارات، لتنافس شركة فيتول لتجارة الطاقة.

وأفادت المصادر بأن مونتفورت عرضت نحو 80 مليون دولار لشراء المصفاة. وتأتي الصفقة في وقت تلجأ فيه يونيبر الألمانية المتعثرة للتضحية ببعض أصولها من أجل الوفاء بشروط حددتها المفوضية الأوروبية من أجل إعادة رسملة الشركة بقيمة 34.5 مليار يورو (37.36 مليار دولار).

وبموجب الصفقة، تستحوذ مونتفورت على المصفاة التي تتكون من وحدتين لمعالجة النفط الخام تركزان بشكل خاص على إنتاج الوقود منخفض الكبريت المتوافق مع البيئة، والذي بدأ إنتاجه التجاري في عام 2017.

وقالت المصادر إن ذلك سيجعل مونتفورت تسيطر على حصة يونيبر المقدرة بأكثر من 40 % في السوق في الفجيرة، حيث يُباع ما يقرب من ثمانية ملايين طن سنوياً، أي 139 ألف برميل يومياً، من الوقود البحري.

وقالت مصادر إن الشركتين تضعان اللمسات الأخيرة على الصفقة، على الرغم من أن أحد المصادر قال إن الصفقة قد أُبرمت. وقالت المصادر إن الشركات الأخرى التي قدمت عطاءات هي فيتول وبي.بي إنرجي.

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