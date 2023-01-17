«ستونكس» تشارك في أكبر معرض مالي للشركات في العالم بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «ستونكس»، المتخصصة في قطاع الخدمات المالية مشاركتها في «آي إف إكس إكسبو دبي»، أول وأكبر معرض مالي للشركات في العالم، والذي يقام خلال الفترة من 16 حتى18 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد «آي اف إكس إكسبو دبي» من أكثر المعارض المالية تأثيراً على مستوى العالم، ويشكل منصة لاجتماع الخبراء في مجال التداول على الإنترنت، العملات المشفرة، الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، من جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وقالت ريتو سينغ، المدير الإقليمي للمجموعة: تواصل «ستونكس» مشاركتها في جميع معارض «آي إف إكس» في جميع أنحاء العالم، حيث توفر لنا مثل هذه الأحداث منصة مبتكرة لتبادل خبراتنا وأفضل الممارسات مع الخبراء في قطاع المال والتكنولوجيا من مختلف الشركات.

وأضافت: إن مشاركة «ستونكس» هذا العام من شأنها أن تسلط الضوء على خطة المجموعة لتوسيع أعمالها وتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات من خلال «فوريكس دوت كوم» التي تعتبر اليوم واحدة من أكثر الشركات المالية ديناميكية في المنطقة.

كما يوفر المعرض فرصة جيدة للتواصل مع صناع القرار والخبراء الملهمين في هذا القطاع، وبناء علاقات قوية بين المديرين التنفيذيين والشركاء المحتملين لتنمية أعمالنا بنجاح على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن خلال الشركات التابعة لها، تقوم «ستونكس» بتشغيل شبكة خدمات مالية عالمية تربط الشركات والمؤسسات والتجار والمستثمرين بالنظام الإيكولوجي للسوق العالمي من خلال مزيج فريد من المنصات الرقمية وخدمات المقاصة والتنفيذ الشاملة والخدمة عالية المستوى والخبرة العميقة.

وتسعى الشركة لأن تكون الشريك الوحيد الموثوق به لعملائها، حيث توفر شبكتها ومنتجاتها وخدماتها للسماح لهم بمتابعة الفرص التجاريّة وإدارة مخاطر السوق الخاصة بهم وإجراء الاستثمارات وتحسين أداء أعمالهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز