شركة إماراتية تدعم توظيف التقنيات الحديثة للتعليم الرقمي في السعودية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «سكول فويس» الإماراتية المتخصصة في الخدمات والحلول التعليمية المبتكرة اتفاقية مع الشركة الوطنية للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بهدف تمكين المدارس التابعة للوطنية للتعليم من توظيف التقنيات الحديثة للتعليم الرقمي، وتعزيز تجربة التعلم للطلاب والمعلمين، إلى جانب تحسين عملية التواصل وتبادل المعلومات بين المدارس وأولياء الأمور.

وتتماشى الاتفاقية مع الاستجابة السريعة في التعامل مع التغييرات الراهنة على قطاع التعليم، حيث تتولى «سكول فويس» بموجب المذكرة تقديم حلول تقنية لتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المختلفة في النظام التعليمي، تتمثل في توفير تطبيق سكول فويس المخصص لذلك.

وأكد محمد بن خالد الخضير، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، أن الفؤاد يبتهج بمثل هذه الاتفاقية التي تجوّد التواصل في مجتمع مدارسنا من خلال سبل آمنة وميسرة لشريكنا الأول ولي الأمر، وأساس وجودنا الطالب والمعلم.

وقال علي بن يحيى، المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة سكول فويس: يسعدنا أن نتعاون مع الشركة الوطنية للتعليم وبناء شراكة استراتيجية لتقديم تجربة مميزة ومبتكرة لأولياء الأمور، من خلال تطوير حلول ميسّرة وذكية لا تسهل التواصل فحسب، وإنما تتجاوز كل التحديات التي تواجه طرق التفاعل في المجتمع المدرسي، وتعزز ثقافة التواصل والمشاركة المستمرة.

و«سكول فويس» هي منصة إماراتية تكنولوجية للارتقاء بالعملية التعليمية مقرها أبوظبي، تأسست عام 2018، وهي منصة تواصل مصممة للمدارس لتحسين وتسهيل وتنظيم عملية التواصل داخل مجتمع المدرسة، وزيادة التفاعل بين أطراف النظام المدرسي. تعمل سكول فويس مع مجموعة كبيرة من المدارس في أكثر من 15 دولة حول العالم.

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