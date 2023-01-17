غرفة عجمان تعتمد نهجاً تشاركياً مع أعضائها لتطوير وتحسين الخدمات

المصدر: عجمان - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع مجموعة من أعضائها من المنشآت العاملة في الإمارة سبل تطوير وتنويع آليات تقديم خدمات غرفة عجمان، دعماً لسهولة ممارسة الأعمال وتوفير بيئة خدمية ذكية تواكب تطلعات أصحاب الأعمال لضمان نمو واستدامة منشآت القطاع الخاص.

يأتي اللقاء ضمن جهود غرفة عجمان لتوطيد العلاقات وتعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين في عجمان وبحث فرص استحداث خدمات استباقية تعزز من تنافسية اقتصاد الإمارة، كما يهدف اللقاء إلى اطلاع متعاملي الغرفة على الخدمات الرقمية المتضمنة في التطبيق الذكي الخاص بخدمات الغرفة ورصد الآراء والمقترحات الداعمة لتطوير وتحسين قنوات التقديم على الخدمات من خلال منصة التطبيق الذكي لغرفة عجمان.

حضور

حضر اللقاء بمقر الغرفة فاطمة العوضي مدير إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية، وموظفو إدارة خدمات العضوية والمعاملات وإدارة الخدمات القانونية.

وقدمت فاطمة العوضي نبذة حول الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة تقديم الخدمات في غرفة عجمان والاعتماد على أفضل التقنيات القائمة لضمان أعلى معايير الأمان والجودة والمرونة وسهولة الاستخدام للتقديم على خدمات الغرفة ومنها «عضوية المنشآت الاقتصادية، شهادات المنشأ والتصديقات، الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات».

تعزيز

وأكدت أهمية اللقاء ودوره في تعزيز التواصل المباشر بين غرفة عجمان وأعضائها من أصحاب المنشآت ورصد المقترحات والأفكار التطويرية الداعمة لجهود الغرفة في تنمية القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، موضحة أن الغرفة تعتمد نهجاً تشاركياً مع أعضائها من المنشآت وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير بيئة العمل وتقديم خدمات استباقية تعزز من مساهمة القطاعات المختلفة في زيادة الناتج المحلي للإمارة.

من جانبهم أشاد الحضور من أصحاب الأعمال بجهود غرفة عجمان في تطوير وتنويع قنوات التقديم على الخدمات لضمان استمرارية وسهولة الأعمال، كما وجهوا الشكر على إتاحة الفرصة لإبداء الرأي والمساهمة في تطوير خدمات استباقية تضمن أعلى معايير الجودة والمرونة وسرعة إنجاز المعاملات.

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