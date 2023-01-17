الإمارات وكازاخستان تؤكدان على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

المصدر: وام

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أكدت دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في بيان مشترك أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية المثمرة بين البلدين معربين عن رغبتهما في رفع مستوى التعاون الاقتصادي بما يتفق مع مصالحهما الوطنية.

كما شدد الجانبان على أهمية العمل المتعدد الأطراف خاصة فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في دعم الأمن الدولي وتعزيز التنمية المستدامة.

وفيما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان إلى دولة الإمارات.. "

1 ــ بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. قام فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات بدأت من 16 إلى 18 يناير 2023.

2 ــ بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي والثقافي .. وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وكازاخستان في ضوء الشراكة القائمة بين البلدين في شتى المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

3 ــ أكد الجانبان أهمية الشراكة الاقتصادية المثمرة بين البلدين وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بما يتفق مع المصالح الوطنية.. كما ناقشا مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والبناء والتنمية والتعاون بين المراكز المالية الدولية.

4 ــ أشاد الجانبان بإكمال إجراءات التصديق على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين والتي من شأنها أن تسهم في تعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة الثنائية.

5 ــ اتفق الجانبان على تعميق التبادل الثقافي فضلا عن توسيع التعاون في مجالات السياحة والرياضة والتعليم والعلوم والصحة وذلك لأهمية هذه المجالات في تقريب الشعوب وتوطيد التفاهم المتبادل والإثراء المتبادل للثقافات وتطوير العلاقات الثنائية.

6 ــ أكد الجانبان أهمية العمل المتعدد الأطراف وخاصة فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في دعم الأمن الدولي وتعزيز التنمية المستدامة.

من جهته أعرب فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان عن تقديره لدور دولة الإمارات الفاعل بكونها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2022- 2023.

7 ــ أعرب رئيس جمهورية كازاخستان عن امتنانه للمشاركة الفاعلة لممثلي دولة الإمارات في المؤتمر السابع لممثلي الأديان الذي عقد في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022 في العاصمة أستانا .

واتفق الجانبان على مواصلة دعم جميع مبادرات المؤتمر فضلا عن الجهود التي يبذلها ممثلو الأديان لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات.

8 ــ أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره إلى جمهورية كازاخستان الصديقة لدعمها استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد في أبوظبي خلال شهر فبراير عام 2024 .. كما أعرب سموه عن تقديره لدعم كازاخستان طلب دولة الإمارات الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها شريك حوار .. مؤكداً حرصه على مواصلة تطوير التعاون على المستوى المتعدد الأطراف.

9 ــ أعرب الرئيسان عن دعمهما لتحويل "مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا" إلى منظمة دولية والعمل على تعزيز قدراته. وأشاد الجانبان بالجهود التي يبذلها البلدان على الصعيدين الدولي والإقليمي لتعزيز السلام والتنمية المستدامة.

10 ــ في هذا السياق .. أكد الجانبان أهمية تهيئة مناخ من الثقة والتفاهم المتبادل على المستويين الإقليمي والدولي، وتغليب الحلول السلمية للقضايا الدولية.

11 ــ رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمبادرة جمهورية كازاخستان إنشاء "منظمة دولية للسلامة البيولوجية".

12 ــ تقدم فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بخالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال وكرم الضيافة .. ووجه دعوة إلى صاحب السمو رئيس الدولة للقيام بزيارة رسمية إلى كازاخستان".

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