عمر سلطان العلماء: الإمارات بيئة حاضنة لتأسيس الجيل الجديد من الشركات الناشئة والمليارية العالمية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس لجنة الإشراف على صندوق "حي دبي للمستقبل"، اجتماع لجنة الإشراف على صندوق "حي دبي للمستقبل" (DF2) في ضوء إتمام عامها الأول من عمليات الاستثمار.

واستعرض الاجتماع ما تمّ تحقيقه من تقدم خلال النصف الأول والثاني من عام 2022، مع استكمال أكثر من 12 عملية تمويل استثمارية في الشركات الناشئة بالاعتماد على التمويل المبدئي البالغ 1 مليار درهم.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات حريصة على توفير أفضل بيئات العمل الابتكارية التي تدعم تأسيس الجيل الجديد من الشركات الناشئة والشركات المليارية العالمية، ما يعكس رؤى وتوجهات قيادة دولة الإمارات في دفع عجلة اقتصاد وطني قوي يسهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية.

وقال معاليه، إن إمارة دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تمكّنت من تعزيز مكانتها العالمية، كواحدة من أهم الاقتصادات الممكنة للشركات الجديدة كونها مركزاً لبناء الاقتصادات الناجحة، من خلال توفير بنية تحتية رقمية متكاملة، وأنظمة تكنولوجية شاملة، تضمن تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام، وتعزيز سمعة الدولة العالمية، باعتبارها مركزاً لتنمية الشركات والقطاعات الاقتصادية الجديدة.

وأشاد بجهود لجنة الإشراف على صندوق "حي دبي للمستقبل" خلال عامها الأول، في جذب رواد الأعمال، ودعم إنشاء الشركات الجديدة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهونها، بما يعزز قدراتهم لتحقيق النجاح، والمساهمة في تحقيق الازدهار الشامل.

ويعد “صندوق حي دبي للمستقبل” أول صندوق تمويلي من نوعه لرأس المال الجريء في المنطقة، لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا سريعة النمو، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة وقد تلقّى الصندوق ما يزيد عن 1000 طلب تمويل من شركات ناشئة محلية وإقليمية وعالمية، إضافة إلى صناديق أخرى تتطلّع إلى زيادة رأسمالها، ويلعب صندوق ’حي دبي للمستقبل‘ دوراً جوهرياً في استقطاب المزيد من الشركات لمدينة دبي، الوجهة المُثلى لتمكين الشركات الناشئة من الازدهار، وبالتالي دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

وتم إطلاق الصندوق بهدف توسيع مشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، وتوفير رأس مال استثماري للمشاريع الجديدة والشركات الناشئة والتي فاقت 13 شركة منذ تأسيس الصندوق بدعم من مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل التي تسعى لتعزيز مكانة دبي كمدينة مستقبلية رائدة عالمياً.

ويركز الصندوق بشكل أساسي على تزويد برامج الشركات الناشئة برأس مال أولي، وبناء منظومة ابتكار تكنولوجي قابلة للتطوير كما يعمل الصندوق على جذب أهم رؤوس الأموال الاستثمارية إلى دبي وكذلك شركات التكنولوجيا الناشئة لتحقيق الازدهار في بيئة دبي المتكاملة والحاضنة للمشاريع الناشئة.

من جهته، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن النتائج السنوية للصندوق في عامه الأول تكشف عن مؤشرات واعدة ومُبشّرة. مع مواصلة ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار ودعم الشركات الناشئة تماشياً مع رؤيتنا الرامية لقيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية.

ونوه سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بدور مؤسسة دبي للمستقبل في جعل دبي واحدة من أهم مُدن العالم، وأيضاً إعادة صياغة وإلهام وتوجيه مستقبل الإمارة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، من خلال تمكين المواهب المحلية والعالمية من تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة.

في السياق ذاته، توقع عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وذلك بفضل التحسينات المستمرة في مجال الانتاج والمعتمدة على التكنولوجيا والابتكار، حيث سيساعد تمويل الشركات الناشئة التي ترتكز على تطوير قطاعات اقتصادية مستقبلية في تشكيل وتعزيز دورها الحيوي في النمو الاقتصادي المُستدام على مستوى الإمارة والمنطقة ككل، وإحداث تأثير إيجابي في المشهد الاقتصادي، ومع نمو المحفظة الاستثمارية للصندوق، نتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات الناشئة تحصد مزيداً من النجاحات والتوسع في أعمالها.

وتم تكليف الصندوق بمهمة دعم شركات اقتصاد المستقبل التي ستعمل في "حي دبي للمستقبل"، لتأهيل القدرات والأفكار المُبتكرة وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي في دبي، بالإضافة إلى المساهمة الفعّالة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب العالمية ورواد الأعمال، وسيعمل الصندوق على دعم الشركات الناشئة في الجولة التمويلية A+، وبالتالي تحقيق أهداف أشمل تتمثل في تطوير اقتصاد المستقبل وصناديق رأس المال الجريء للجهات المستثمرة في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز