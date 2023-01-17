"أدنوك" تتعاون مع "تيسن كروب أودي" لتطوير وحدات لتكسير الأمونيا على نطاق تجاري

المصدر: وام

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أعلنت ""أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " تيسن كروب أودي"، التابعة لمجموعة "تيسن كروب" المتخصصة في الهندسة الكيماوية والتي يوجد مقرهافي ألمانيا، لاستكشاف فرص بناء شراكة طويلة الأجل تهدف لفتح أسواق جديدة للهيدروجين وتعزيز سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى تطوير مشاريع لتكسير الأمونيا على نطاق واسع لاستخدامها في استخلاص الهيدروجين من الأمونيا بعد نقلها.

وتعد الأمونيا وقودا ناقلا للهيدروجين وتتميز بسهولة ضغطها ونقلها. وعند شحنها تحتاج الأمونيا بعد وصولها إلى وجهتها، إلى تحليلها أو "تكسيرها" إلى هيدروجين قبل استخدامها في سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

ووفقاً للاتفاقية، ستتعاون الشركتان لتطوير وحدات لتكسير الأمونيا على نطاق واسع باستخدام تقنية مجموعة "تيسن كروب". كما تمهد الاتفاقية الطريق لاستكشاف الفرص في مجال سلسلة القيمة للطاقة النظيفة لتوريد وشحن الأمونيا منخفضة الكربون أو الأمونيا الخضراء من دولة الإمارات لوحدات تكسير الأمونيا الكبيرة على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "تُعداحتياطيات الطاقة الوفيرة والتنافسية في دولة الإمارات مُمكن رئيس لأعمال ’أدنوك‘ في مجال الهيدروجين والتي تشهد نمواًمتسارعاً. وتلتزم ’أدنوك‘ بمواصلة العمل على ترسيخ مكانتها كموردٍ موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، وخلق مصادر إيرادات جديدة ودعم نمو السوق العالمي للهيدروجين. وفي سعيها لتحقيق ذلك، ستتعاون ’أدنوك‘ مع شركاء لديهم نفس الرؤى والأهداف مثل مجموعة ’تيسين كروب‘ لتوفير حلول فعالة وملموسة تسهم في خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة".

وتعتمد عملية تكسير الأمونيا على تقنية uhde® لإعادة التشكيل البخاري المثبتة عالمياً، والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في أكثر من 130 مصنعاً للمواد الكيماوية في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال كورد لاندسمان، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسن كروب اودي": "تتطلع الدول الأوربية، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، للحصول على الهيدروجين النظيف لخفض انبعاثات الكربون من القطاع الصناعي والمجتمعات. وتعد الأمونيا النظيفة أفضل طريقة لنقل الهيدروجين بالسفن، ونحن نهدف للتعاون مع ’أدنوك‘ لإكمال آخر مرحلة في تجارة الهيدروجين النظيف العالمية على نطاق واسع".

كما استثمرت "أدنوك" بالفعل في الأمونيا منخفضة الكربون، حيث يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من العمليات الإنتاجية للشركة وتخزينه تحت الأرض. وفي مايو 2021، أعلنت الشركة عن تطوير مشروع عالمي جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء، في منطقة للكيماويات الصناعية ضمن منظومة "تعزيز" الصناعية المتكاملة، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً. كما نجحت أدنوك" في توسعة شراكاتها الاستراتيجية بشكل كبير في مجال الطاقة على امتداد سلسلة القيمة لوقود الهيدروجين من خلال إرسال شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى عملاء للشركة في ألمانيا وآسيا لاختباراستخدامها في عدة مجالات.

كما تستثمر "أدنوك" في الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، من خلال امتلاكها لحصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل"مصدر"، أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم، والتي تهدف لوضع دولة الإمارات في ريادة جهود التحول في قطاع الطاقة. وتهدف "أدنوك" من خلال هذا الاستثمار إلى أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الهيدروجين الأخضر.

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