1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 517 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 253.69 مليون درهم و465 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 863.28 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 171 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 538.23 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 257.21 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 281.02 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 182 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 118 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 92.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة محيصنة الرابعة بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز