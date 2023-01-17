الأسهم المحلية تربح 5.6 مليارات درهم وسوق دبي لأعلى مستوياته في شهرين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5.6 مليارات درهم مع صعود مؤشر سوق دبي لأعلى مستوياته منذ قرابة شهرين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.225 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.231 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.645 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و586 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.89 مليار درهم موزعة بواقع 1.56 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 384.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.4 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.04% ليغلق عند 10218.44 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.09% ليغلق عند 10273.21 نقطة، ليسجل المؤشرين أعلى مستوياتهما في أسبوعين منذ 4 يناير الجاري.

ونما مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.7% تعادل 23.6 نقطة بمكاسب سوقية تجاوزت 5.4 مليار درهم ليقفل عند 3357.53 نقطة محققاً بذلك أعلى مستوياته في شهرين منذ منتصف نوفمبر الماضي.

تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع "أبوظبي الأول" 0.37% و"الياه سات" 1.56% و"الدار" 0.68% و"الفا ظبي" 0.46% و"أي آند" 0.24% و"أغذية" 3.8% و"أمريكانا" 2.37%. وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً أكثر من 345.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.02%، ثم "الفا ظبي" جاذباً 173.8 مليون درهم و"فيرتيغلوب" 100.2 مليون درهم.

عزز صعود سوق دبي ارتفاع "ديوا" 3.4% و"إمباور" 4.9% و"دبي الإسلامي" 0.17% و"إعمار العقارية" 0.17% و"إعمار للتطوير" 0.9% و"تيكوم" 4.95% و"سوق دبي المالي" 1.35% و"أرامكس" 0.56% و"دبي للاستثمار" 0.45% و"سالك" 2.23%. وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً نحو 69.8 مليون درهم، تلاه "إمباور" بسيولة 61.5 مليون درهم و"الإمارات دبي الوطني" 33.8 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز