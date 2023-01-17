بقيمة 1.2 مليار درهم.. "دبي للسلع المتعددة" يبرم شراكة لتطوير مشروع سكني في أبراج بحيرات جميرا

المصدر: وام

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أبرم مركز دبي للسلع المتعددة- السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع- شراكة مع "إلينغتون العقارية" لتطوير مشروع "أبر هاوس" السكني الجديد في أبراج بحيرات جميرا.

تبلغ قيمة "أبر هاوس" الذي تمّ إطلاقه اليوم 1.2 مليار درهم وهو أول مشروع سكني لشركة "إلينغتون العقارية" في أبراج بحيرات جميرا. ويجسد المشروع المقرر اكتماله بحلول بداية 2026، فلسفة التصميم المتكامل للشركة. وتولت "مجموعة بروير سميث بروير" شركة التصميم والهندسة المعمارية التنفيذية في دبي ولندن والرياض تصميم المشروع الذي سيحتضن مرافق متميزة عالية الجودة تحمل بصمة "إلينغتون العقارية".

وسيضم مشروع "أبر هاوس" 754 وحدةً سكنية تتنوع بين استوديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم وجميعها تتمتع بإطلالاتٍ على جزر جميرا وأفق مرسى دبي. وسيحظى القاطنون بطيف من المرافق ووسائل الراحة.

و قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "أصبحت أبراج بحيرات جميرا واحدةً من أشهر المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات العربية المتحدة لما توفره من خدمات متميزة لقاطنيها ومزايا مشجعة للشركات وتجارب فريدة للزوار. وبما أننا نصبوا إلى الاستفادة من هذه الميزات مستقبلاً فمن الأهمية بمكان أن نحرص على إطلاق مشاريع جديدة ومبهرة في هذه المنطقة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع ’إلينغتون العقارية‘ ستحقق لنا هذا المبتغى، لأن التزامها بتشييد عقارات ومجتمعات عالية الجودة يتماشى مع هوية أبراج بحيرات جميرا الفريدة كحي نابض بالحياة والتجارب المتنوعة".

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