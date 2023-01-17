متاجر اللولو تعلن تثبيت الأسعار لمحاربة التضخم العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت متاجر لولو رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، عن تثبيت الأسعار لمحاربة تضحم الأسعار العالمي ودعماً لعملاء لولو الكرام، حيث تم تثبيت أسعار أكثر من 200 منتجاً من جميع الأصناف، تشمل المنتجات الطازجة والسلع التموينية، وتسري هذه الحملة في مشتريات المتاجر فقط.

وتتوفر المنتجات المشمولة في العرض السلع الضرورية التي تستخدم يومياً وتستمر هذه الأسعار حتى نهاية عام 2023 لمساعدة العملاء لتخطيط احتياجات معيشتهم، ومن جهته قال سليم أم . أيه، مدير مجموعة لولو في دبي: "نحن سعيدون بإعلان هذه الحملة الترويجية "أسعار ثابتة" لمساعدة عملاء لولو هايبر ماركت لمحاربة التضخم العالمي في الأسعار والذي يعاني منه الجميع، نحن نعمل بشكل وثيق مع موردينا من جميع أنحاء العالم للحفاظ على توازن عروضنا في السوق المحلي و الحفاظ على جودة الحياة والمعيشة المعروفة لدى مجتمع دولة الإمارات".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز